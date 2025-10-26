Mucha gente dice que esto es imposible, logramos salvar millones de vidas

Kuala Lumpur, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump se convirtió en el centro de atención mundial tras liderar la firma de un histórico acuerdo de paz entre Tailandia Y Camboya en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.

Este acuerdo marca oficialmente el fin de una larga disputa fronteriza entre los dos países del sudeste asiático, un acuerdo que Trump denominó los “Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur”.

En una ceremonia celebrada al margen de la 47ª Cumbre de la ASEAN, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro camboyano, Hun Manet, firmaron el acuerdo en presencia de Trump, quien habría desempeñado un importante papel como principal mediador en el proceso. paz el.

Firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya Foto : ANTARA/Rangga Pandu Asmara Naranja

«Esto es extraordinario, porque logramos hacer algo que mucha gente decía que era imposible, y es posible que hayamos salvado millones de vidas», dijo Trump en su confiado discurso.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos celebrará un “importante acuerdo comercial” con Camboya y un “importante acuerdo sobre minerales” con Tailandia, aunque Trump no dio más detalles sobre ninguna de las dos cooperaciones.

El Primer Ministro Anutin explicó luego que el acuerdo sobre minerales tenía la forma de un memorando de entendimiento que fomentaría una cadena de suministro resiliente y sostenible para los años venideros.

El acuerdo de paz también incluye la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos y el despliegue de observadores de varios países del sudeste asiático, incluido Malasia, para monitorear y mantener la estabilidad en la zona fronteriza.

«En nombre de Estados Unidos, estoy orgulloso de ayudar a resolver este conflicto y construir un futuro para la región donde las naciones libres y soberanas puedan prosperar y prosperar», dijo Trump.

Mientras tanto, el Primer Ministro camboyano, Hun Manet, enfatizó el pleno compromiso de su gobierno de defender consistentemente el acuerdo.

«Camboya reitera su fuerte compromiso de implementar esta declaración conjunta plenamente y de buena fe, y de continuar trabajando estrechamente con Tailandia y todos nuestros socios para garantizar que esta paz perdure», dijo.

Hun Manet también reveló que los dos países estaban discutiendo la posibilidad de retirar algunas armas pesadas como un paso simbólico para fortalecer la confianza y el compromiso con el acuerdo de paz.

Con la firma de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, Tailandia y Camboya cerraron uno de los capítulos más sensibles del conflicto fronterizo en el Sudeste Asiático, y Donald Trump confirmó su papel como actor importante de la diplomacia regional, al tiempo que reforzó sus esfuerzos para lograr la nominación al Premio Nobel de la Paz.

