Muannas critica a Pandji Pragiwaksono, los jueces levantan material para hacer de las oraciones una broma

Jacarta – Divertido Pandji Pragiwaksono Actualmente está en el centro de atención después de su último programa de comedia titulado ‘Mens Rea’. Se evaluó que el material presentado por Pandji tocaba la práctica. culto gente islam.

Fundador de Cyber ​​Indonesia, Muannas Alaididevaluó que el material presentado por Pandji había traspasado los límites de la libertad de expresión. Considera que los chistes son ofensivos para el culto orar es una forma de acoso religión Islam y tiene el potencial de dañar la fe.

A través de cargas en sus cuentas de Instagram y X redes sociales, @muannas_alaidid, el sábado 10 de enero de 2026, Muannas expresó fuertes críticas a Pandji Pragiwaksono. Según él, la oración se ha convertido en una broma en los espacios públicos.

También se refirió al historial de Pandji, que anteriormente ha generado controversia. Sin embargo, Muannas cree que la polémica esta vez es mucho más grave porque toca el ámbito de las creencias religiosas.

«Después de insultar a la tribu Toraja, ahora Pandji Pragiwaksono insulta la religión islámica. Reunió a decenas de miles de personas para invitarlas a reírse de las oraciones islámicas y de las organizaciones de masas», dijo Muannas, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Muannas cree que utilizar la oración como material para la sátira política es una acción inapropiada y tiene el potencial de herir los sentimientos de los musulmanes.

«Ahora, ¿la oración se usa como una broma para qué? Sátira política. ¿Es apropiado que la religión, que usamos como guía, sea utilizada como material para una comedia basada en la crítica política? ¿Deberíamos incluir la religión en asuntos políticos? ¿Insultar a la religión y a la etnicidad en Indonesia ahora se considera libertad de expresión?» dijo.

Recordó que la oración es una orden directa de Allah SWT que tiene una posición muy importante en las enseñanzas islámicas. Según él, la oración es el primer acto de adoración que se tendrá en cuenta en el futuro.

«En el futuro, la oración se convertirá en el primer culto a tener en cuenta. Las diversas virtudes de la oración hacen de este culto un pilar de la religión islámica», dijo.

Muannas enfatizó que las acciones de Pandji habían excedido los límites de la tolerancia pública. Incluso pidió una postura firme si se considera que el Estado no está asumiendo un papel en la respuesta a la polémica.

«Por supuesto, todo tiene límites y Pandji ha sido claramente uno de los que ha cruzado los límites. Si el Estado guarda silencio, el pueblo debe moverse», afirmó Muannas.