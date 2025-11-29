MU y Arsenal se pelean por la encarnación de Gareth Bale

VIVA – La dura competencia en el mercado de fichajes se está intensificando nuevamente. manchester unido Y Arsenal supuestamente listo para unirse a la búsqueda de la joven estrella del Newcastle United, Valentino Livramentoy adelantó al Manchester City que se movió primero.

De hecho, el City hizo un acercamiento el verano pasado para buscar un sucesor de Kyle Walker. Sin embargo, Newcastle inmediatamente puso un cartel de «no está a la venta», a menos que un club se atreviera a gastar grandes cantidades de dinero.

El propio Livramento sólo ha aparecido 10 veces esta temporada y ha dado una asistencia, tras estar ausente nueve partidos por una lesión en la rodilla. Sin embargo, su actuación hizo que su nombre se disparara como uno de los laterales más prometedores de la Premier League.

Según el Daily Briefing, el City sigue vigilando a Livramento, pero los gigantes de Manchester ahora tienen nuevos rivales: Manchester United y Arsenal.

EN Se dice que Livramento es una opción de mejora para Diogo Dalot, que no se considera satisfactorio con Rubén Amorim. El precio de Livramento no es ninguna broma: se cree que la dote que se debe pagar es entre 70 y 80 millones de libras esterlinas.

De hecho, el experto en transferencias Fraser Fletcher informó que el City está listo para ofrecer al joven portero James Trafford para suavizar el trato con Newcastle.

El propio Livramento se mostró reacio a hacer muchos comentarios cuando se le preguntó sobre las negociaciones contractuales, lo que generó especulaciones de que existía la posibilidad de que lo liberaran si hubiera una oferta realmente grande.

El ex extremo del Arsenal, Theo Walcott, el pasado mes de junio elogió a Livramento por las nubes. “Él era como Gareth Bale Versión pie derecho. «Por su forma de correr y su postura, es el lateral perfecto», dijo.

Si finalmente se marcha, uno de los rivales del Newcastle en la Premier League podría hacerse con un jugador fenomenal cuyo futuro se prevé brillante.

Por otro lado, el Manchester United prepara grandes gastos. Después de asegurar a Elliot Anderson, se dice que los Red Devils apuntan a un mediocampista más, un lateral y un portero.

El reportero de MU, Andy Mitten, confirmó que el club está «muy interesado» en traer a Anderson procedente de Nottingham Forest.

Mientras tanto, el Arsenal recibió malas noticias. Se dice que una de sus estrellas de talla mundial será el principal objetivo del Real Madrid en un futuro próximo.