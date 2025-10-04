Mu Won, Liverpool Fell, Inter Milan Gol Party

Domingo 5 de octubre de 2025 – 06:21 Wib
Yakarta, Viva – Este fin de semana presenta una serie de partidos interesantes de cinco ligas europeas. Algunos grandes equipos como Manchester UnitedArsenal y Inter Milán logró resultados positivos, mientras Liverpool tengo que irse a casa vacío -cazador después de caer de Chelsea en Stamford Bridge.
Siguiente Resultados completos del partido Fútbol anoche, sábado (10/10/2025) Noche a domingo (5/10/2025) Hrs temprano en la mañana.
Liga Premier
Leeds United 1-2 Tottenham Hotspur
Arsenal 2-0 West Ham United
Manchester United 2-0 Sunderland
Manchester United parecía dominante en Old Trafford. Dos goles ganadores anotados por Rasmus Hojlund y Bruno Fernandes, aseguraron que el equipo de Ruben Amorim ganara tres puntos consecutivos y continuara adherido a la cima de la clasificación.
Amorim afirmó estar satisfecho con el desempeño de su equipo, especialmente sobre la efectividad de los ataques. «Jugamos muy tranquilo y eficiente. Este es el resultado del arduo trabajo de todo el equipo», dijo.
Chelsea 2-1 Liverpool
Chelsea registró una victoria dramática gracias al gol de Estevao Willian en el minuto 90+6. El entrenador de Enzo Marsca fue expulsado por el árbitro por la celebración excesiva, pero el asistente del gerente Willy Caballero se aseguró de que el entrenador estuviera «muy feliz» después del partido.
Ligue 1
Metz 0-3 Marsella
Brest 0-0 Nantes
Lente auxerre 1-2
Marsella se desempeñó ferozmente en un partido fuera de casa con tres goles sin respuesta. Mientras que Lens logró robar tres puntos de la sede de Auxerre gracias a la brillante actuación de Elye Wahi.
Bundesliga
Augsburg 3-1 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlin
Borussia Dortmund 1-1 RB Leipzig
Werder Bremen 1-0 St Pauli
Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Munich
El Bayern de Múnich volvió a mostrar la fuerza con una victoria de deslizamiento de tierra en un partido fuera de casa. Harry Kane, Jamal Musiala, y Leroy Saney, quien trajo a Bayern continuó presionando a Leverkusen en la parte superior de la clasificación anotó tres goles Roten Roten Roten.
Serie A
Lazio 3-3 Turín
Parma 0-1 Lecce
Inter Milán 4-1 Cremonese
Atalanta 1-1 como
Partido de portería del Inter de Milán en Giuseppe Meazza
El Inter Milán se desempeñó extraordinario mientras aplastaba al equipo de promoción de Crémonos con un puntaje de 4-1 en el estadio Giuseppe Meazza.
Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny, Federico DiMarco y Nicolo Barella anotaron cuatro goles, mientras que Cremonse solo pudo responder a través de Federico Bonazzoli en los últimos minutos.
Esta victoria trajo a Inter Collecting 12 puntos de seis partidos, fortaleciendo su posición en la parte superior de la clasificación de la Serie A.