¿Mu vs Sunderland, el último partido de Ruben Amorim?

VIVA – Manchester United De vuelta al borde. Después de poder mostrar signos de resurrección contra Chelsea, los Red Devils realmente se desplomaron después de ser humillados por Brentford.

Leer también: Rasmus Hojlund abrió la voz después de ser acusado de la sátira del Manchester United con celebración



La situación se está volviendo más difícil porque este fin de semana, United tiene que enfrentar Sunderland que se están desempeñando impresionantes en Liga Premier.

Se deben obtener tres puntos claramente. No solo para salvar la temporada, sino también el futuro del gerente, Ruben Amorim. Si falla nuevamente, su posición en el asiento del entrenador tiene el potencial de vacilar.

Leer también: El club propiedad del rico hombre indonesio recibe malas noticias, Mu Bidik Fábregas reemplaza a Amorim



Han estado circulando rumores. Se dice que algunos nombres están listos para reemplazar a Amorim, incluido el ex entrenador del equipo nacional de Inglaterra, Gareth Southgate.

Antes de este partido caliente, Amorim expresó su visión de lo que faltaba en el actual equipo de United.

Leer también: El jefe de Barcelona descargó la causa de Rashford para ser lento en MU



«Necesitamos un líder, pero a veces lo que creo que también necesitamos jugadores ‘locos’. Cunha es un poco así, es un buen jugador, pero no importa quién sea su oponente», dijo Amorim a TNT Sports.

«Cada vez que esté en esa posición, avanzará con la pelota. La sensación de este lo necesitamos. Tenemos que olvidar el pasado. A veces no solo los líderes, sino los jugadores con el personaje ‘Maverick’ que necesitamos», agregó.

Con una gran presión en Old Trafford, el duelo contra Sunderland puede ser un punto de inflexión o precisamente el punto final para Amorim con el Manchester United.