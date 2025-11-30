MU sufre un colapso del durián, Rashford se convierte en la manzana de la discordia para Barcelona y PSG

VIVA – El Manchester United realmente hizo una limpieza de almacén en el mercado de fichajes el verano pasado. Varios jugadores que no fueron considerados incluidos en el plan fueron liberados inmediatamente. Antony regresó al Real Betis, Rasmus Hojlund fue cedido al Napoli con opción de compra obligatoria y Marcos Rashford liberado a Barcelona.

Quién hubiera pensado que Rashford realmente ascendería en Cataluña. En 18 apariciones, el graduado de la academia del Man United anotó seis goles y siete asistencias. El Barcelona quedó satisfecho, la afición se enamoró. No es de extrañar que la opción de compra permanente prevista en el acuerdo se convirtiera inmediatamente en un tema candente de discusión.

Sin embargo, como es habitual, los problemas económicos siguen acechando a los blaugrana. Si las condiciones de caja no se recuperan inmediatamente, el Barcelona podría tener dificultades para activar esta opción de compra. Esta brecha es lo que hace que otros gigantes europeos comiencen a olfatear oportunidades.

En las últimas semanas, se dice que el Paris Saint-Germain ha estado en el radar de caza de Rashford. Aun así, el periodista Pete O’Rourke cree que el Barcelona sigue en posición de liderazgo para hacerse con el lateral.

“No vi PSG tener una gran influencia. El Barcelona todavía tiene el control sobre la incorporación permanente de Rashford. «Tienen una opción de 30 millones de libras sobre el acuerdo de préstamo y todas las partes parecen estar de acuerdo para completar la transferencia», dijo O’Rourke.

«Rashford está contento en el Barcelona. Ha recuperado su forma en el Camp Nou. Seis goles y ocho asistencias en 17 partidos lo demuestran. De hecho, está de vuelta en la selección de Inglaterra y tiene la oportunidad de disputar el Mundial con Thomas Tuchel».

Para el Manchester United, el futuro de Rashford está claro. A ellos les da igual si el jugador de 26 años se queda en el Barcelona o se marcha al PSG. Lo importante es que el dinero de las ventas fluya de forma óptima.

Se dice que la etapa de Rashford en Old Trafford ha terminado. Y si no hay grandes sorpresas, ese estatus sólo habrá que esperar al anuncio oficial en el próximo mercado de fichajes de verano.