MU presenta muchos jugadores jóvenes para enfrentar a los lobos

VIVA – Partido avanzado primera división reunir manchester unido vs Wolverhampton Wanderers se llevará a cabo en Old Trafford el miércoles por la mañana a las 03.15 WIB, el 31 de diciembre de 2025. Este duelo se puede ver a través de la transmisión en vivo de Vidio.

El Manchester United apareció con la ambición de sumar todos los puntos en casa. Sin embargo, los Red Devils tuvieron que afrontar este partido en condiciones poco ideales después de que se confirmara la ausencia de uno de sus pilares, Mason Mount, por lesión.

Por otro lado, Wolverhampton Wanderers llegó a Old Trafford con la misión de recuperarse de la tendencia negativa que siguió acechando su recorrido durante toda la temporada.

Mason Mount se hace a un lado, Amorim cambia la composición del equipo

La ausencia de Mason Mount obligó al técnico del Manchester United, Rubén Amorimrealizó importantes ajustes en póngase en fila. Se cree que Joshua Zirkzee aparecerá desde los primeros minutos para llenar el vacío dejado por Mount.

En declaraciones a Sky Sports, Amorim dio algunas noticias positivas sobre el estado del centrocampista. Dijo que Mount sintió algo, pero según él la lesión fue relativamente menor. Amorim también enfatizó que no sabía con certeza cuánto tiempo tendría que estar fuera Mount y decidió concentrarse en el partido contra los Wolves.

Las opciones limitadas hicieron que Amorim volviera a confiar en jugadores jóvenes de la cantera del Manchester United. Los nombres Jack Fletcher y Tyler Fletcher vuelven a la lista de reserva, junto con Bendito Mantato, Shea Lacey y Chido Obi.

Esta situación hizo que el United volviera a presentar una combinación de jugadores veteranos y sangre joven, una decisión que a menudo se toma cuando una tormenta de lesiones golpea al equipo principal.

Los lobos vienen con una gran presión

El Wolverhampton Wanderers tampoco llegó en las condiciones ideales. Los lobos todavía están tratando de salir de la tendencia negativa y ejercer una gran presión cuando se enfrenten al Manchester United en Old Trafford.

El técnico de los Wolves, Rob Edwards, hizo cambios al incorporar a Jackson Tchatchoua y Jhon Arias. Ambos reemplazan a Santiago Bueno que está lesionado y a André que está ausente por suspensión.

Póngase en fila

Manchester United (3-4-2-1)

kiper

bek

Diogo Dalot

Cielo

Lisandro Martínez

Lucas Shaw

Mediocampista

Medio del ataque

yo duermo

Joshua Zirkzee

Matheus Cunha

Huelguista