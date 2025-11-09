MU Empata Contra Tottenham, Los Jugadores De La Liga Griega Fortalecen La Selección Nacional Sub-23 De Indonesia

Jacarta – Noticias sobre manchester unido que empató 2-2 contra Tottenham Hotspur en el estadio del Tottenham Hotspur está siendo perseguido por los lectores Bola VIVA durante todo el domingo 9 de noviembre de 2025.

Otra de las noticias que está en el punto de mira es su convocatoria Lucas Keet el Selección Nacional de Indonesia Proyecciones sub-23 para los SEA Games 2025. El extremo de 22 años juega actualmente en el GS Ilioupolis, un club de segunda casta de la liga griega.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

5. Calendario final del Korea Masters 2025: Raymond/Joaquin desafía a la pareja anfitriona Corea del Sur

Dobles masculinos de Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin

Dobles masculinos de Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin peleará en el partido superior Korea Masters 2025 que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre de 2025 en el Iksan Indoor Gymnasium, Corea del Sur.

4. Se ha disputado la jornada 12 de la Superliga, ¿por qué no compite Persib?

Selangor FC contra Persib Bandung

Sin embargo, la jornada 12 de la Superliga de Indonesia 2025/2026 ya está en marcha Persib Bandung no aparece por ningún lado en la lista de partidos de este fin de semana. Surge la pregunta: ¿por qué Maung Bandung no compite?

3. El Manchester United empata contra el Tottenham en un drama de cuatro goles

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United. Foto : Instagram @manchesterunited

Manchester United (MU) le sacó un punto en casa al Tottenham después del empate 2-2 en la Semana 11 de la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el sábado.

2. La selección nacional sub-23 de Indonesia añade municiones de Grecia para los SEA Games de 2025

Luke Keet, jugador de la selección nacional sub-23 de Indonesia

Vuelve la entrenadora de la selección indonesia sub-23, Indra Sjafri aumentar la fuerza del escuadrón antes del campo de entrenamiento (TC) hacia los SEA Games 2025 en Yakarta. Un nuevo nombre que ha llamado la atención del público del fútbol indonesio es el de Luke Xavier Keet, extremo de 22 años que actualmente juega en el GS Ilioupolis, club de segunda casta de la liga griega.

1. Más popular: Nova Arianto Happy, selección nacional sub-17 de Indonesia masacrada por Brasil

Entrenador de la selección nacional sub-17 de Indonesia, Nova Arianto

Noticias sobre el seleccionador de la Selección Indonesia Sub-17, Nova Arianto sigue feliz a pesar de su equipo siendo masacrado por la Selección Brasileña en el partido del Grupo H del Mundial Sub-17 2025 será perseguido por los lectores de VIVA Bola durante todo el sábado 8 de noviembre de 2025.