MTV no cerró a pesar de las publicaciones en las redes sociales

Probablemente hayas visto una variación de esta noticia en las redes sociales durante los últimos días: mtv cerró oficialmente en la víspera de Año Nuevo, finalizando su transmisión final de la misma manera que comenzó la cadena: con el clip “Video Killed the Radio Star” de The Buggles.

Pero esas publicaciones están mal informadas. Es el día de Año Nuevo de 2026 y MTV todavía existe. Por supuesto, hoy el canal está transmitiendo un maratón de repeticiones de la comedia “The Big Bang Theory”, por lo que su interpretación de “MTV todavía existe” puede variar.

De aquí viene la confusión: en la víspera de Año Nuevo, Skydance suprema De hecho, cerró varios canales de música de la marca MTV en el Reino Unido. Según una fuente, «los canales de música especializados de MTV en el Reino Unido ya no funcionarán como canales lineales. El canal insignia de MTV en el Reino Unido seguirá transmitiendo… Paramount está revisando y ajustando su cartera internacional de televisión de pago, dados los cambios en el comportamiento de la audiencia hacia las plataformas digitales y de streaming».

En cuanto a Estados Unidos, los canales existentes de MTV seguirán transmitiendo sin cambios, incluidos MTV y MTV2. MTV no ha sido «Televisión Musical» durante mucho tiempo, pero la cadena todavía programa algunos canales de música digital en los EE. UU., incluido «MTV Classic» (que reproduce videos musicales retro de las décadas de 1980, 1990 y 2000), «MTV Live» (que transmite videos musicales actuales, así como otra programación musical de la biblioteca de Paramount) y una colección de canales FAST de la marca MTV («MTV Biggest Pop», «MTV Spankin’). New”, “Yo! MTV” y “MTV Flow Latino”), que reproducen videos musicales contemporáneos en Pluto TV.

Por supuesto, los fanáticos de la era dorada de MTV en las décadas de 1980, 1990 y 2000 todavía miran con nostalgia cuando la cadena insignia realmente se trataba de música. En aquellos días, la programación de MTV consistía en videos musicales y series orientadas a la música como “Headbanger’s Ball”, “120 Minutes” y “Yo! MTV Raps”. Más tarde, “TRL” se convirtió en un elemento básico de la tarde para toda una generación de niños.

Pero en los últimos años, MTV se ha centrado en la programación de telerrealidad, que actualmente incluye “The Challenge” y “RuPaul’s Drag Race”. La cadena también ha sido criticada por su excesiva dependencia de series como “Ridiculousness”, que a menudo ocupa la mayor parte de su programación. (Como Variedad escribió en 2020en un momento, “Ridiculousness” ocupó 113 de las 168 horas totales en MTV (67,3% de toda su programación).

Y probablemente esa sea la razón por la que, aunque inexacta, esta “noticia” de que MTV está cerrando ha resonado en las redes sociales, especialmente entre la Generación X y los Millennials. Todavía recuerdan que la música de MTV llegaba más de una vez al año a los VMA. Y también han visto los informes recientes sobre cómo los recortes han eliminado los últimos vestigios de MTV tal como lo conocemos: en 2023, el caparazón restante de lo que alguna vez fue vibrante La división de MTV News fue cerraday luego el año pasado el legado El sitio web de MTV News se apagóy sus archivos fueron eliminados de Internet.

Luego, en 2025, existía la sensación de que hemos llegado al punto de inflexión cuando se trata de la caída del cable básico, a medida que compañías como NBCU buscan deshacerse de esos activos que alguna vez fueron valiosos. Cuando Skydance adquirió Paramount y comenzó a hacer recortes drásticos, sus redes de cable se vieron especialmente afectadas: MTV se deshizo de la mayoría de sus equipos de comunicaciones y talentos restantesincluidos los principales ejecutivos de talentos y programación musical restantes. La idea de que incluso una cadena importante como MTV pueda cerrar ya no parece tan descabellada.

De acuerdo a VariedadEl recuento de 2025 de cadenas lineales más vistas en horario estelarMTV ocupó el puesto 49, con un promedio de 189.000 espectadores. En adultos de 18 a 49 años, MTV ocupó el puesto 25. Compare eso con hace 10 años: en 2015, MTV ocupó el puesto 36 con 606.000 espectadores.

Entonces sí, la MTV tal como la conocíamos desapareció hace mucho tiempo. Pero MTV como canal todavía existe. Por ahora.