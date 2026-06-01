MTI insta al gobierno a mejorar los aspectos de seguridad antes de que vuelva a ocurrir la tragedia del transporte

Jacarta – La Sociedad de Transporte de Indonesia (MTI) cree que el enfoque de seguridad del transporte debe construirse a través de tres aspectos a la vez: educación, ingeniería y aplicación de la ley. Sin embargo, lo que ocurrió en Indonesia fue todo lo contrario, donde el nuevo sistema se movió después del incidente y no antes.

MTI propone priorizar incentivos para motocicletas eléctricas para áreas remotas y productores de níquel

El Consejo Asesor del MTI, Djoko Setijowarno, destacó que esta situación no es sólo una negligencia momentánea, sino más bien un reflejo del desprecio del Estado por la seguridad del transporte por carretera.

«Por término medio, más de 100 personas mueren cada día en accidentes en Indonesia, especialmente en las carreteras», afirmó Djoko en su declaración del lunes 1 de junio de 2026.

Kakorlantas: Los miembros de la policía de tránsito deben convertirse en héroes de la seguridad

 Jefe de Defensa y Asuntos Comunitarios del MTI, Djoko Setijowarno Foto : Instagram/djoko_setijowarno

Dijo que esta cifra no surgió de una gran tragedia que se volvió viral, sino de una acumulación de accidentes diarios que muchas veces pasan desapercibidos. «Hasta ahora no parece haber ningún avance positivo en la seguridad del transporte por carretera. De hecho, está aumentando lentamente», afirmó.

Kakorlantas: Seguridad vial, la mayor inversión del país

El incidente del tren en Bekasi Oriental es la última prueba del fallo del sistema. Ha pasado casi un mes y el KNKT todavía no dispone más que de una cronología y de datos fácticos.

Aunque la investigación aún no ha concluido, las características del problema están empezando a emerger. La tragedia de Bekasi Oriental no surgió de un solo error, sino que fue una falla de múltiples niveles que podría haberse evitado porque estaba relacionada con negligencia humana, infraestructura problemática, sistemas operativos subóptimos y la falta de estándares de seguridad apropiados cuando se produjeron condiciones de emergencia.

Djoko enfatizó que esto refleja la ausencia de mejoras significativas en la seguridad del transporte por carretera en Indonesia, que incluso muestra una tendencia creciente en los accidentes.

«La prevención es más barata que el tratamiento después de un accidente», afirmó.

El incidente que se cobró muchas vidas no sólo atrajo la atención pública y generó empatía por las víctimas, sino que también volvió a llamar la atención sobre las normas de seguridad del transporte en Indonesia, que aún no se consideraban óptimas.

Los desafíos son cada vez más complejos, cuando los estándares de seguridad aún no han compensado por completo la alta dependencia de la sociedad del transporte diario. Los datos del BPS muestran que cientos de miles de pasajeros utilizarán el tren todos los días durante 2025. Al mismo tiempo, más de 300.000 autobuses circulan por las carreteras, mientras que 145 millones de motocicletas siguen dominando el movimiento de personas en Indonesia.

A tal escala, una sola brecha en la seguridad podría convertirse en una tragedia masiva en cuestión de segundos. El presidente del Foro de Consumidores Empoderados de Indonesia, Tulus Abadi, enfatizó que la mitigación de riesgos no puede depender únicamente del comportamiento de los usuarios.