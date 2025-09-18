MSRTC Ferries 6 lakh devotos a Konkan para el festival Ganesh, recolecta 23.77CR Rs 23.77CR







Casi 5.96 lakh personas de Mumbai, Thane y Palghar viajó en autobuses MRSTC durante el Festival Ganesh este año, generando un ingreso de Rs 23.77 millones de rupias para el organismo de transporte estatal, dijo el jueves el ministro de Maharashtra, Pratap Sarnaik.

Para satisfacer la demanda festiva, la Corporación de Transporte Road Road Transportes de Maharashtra State desplegó 5,000 autobuses adicionales entre el 23 de agosto y el 8 de septiembre, completando 15,388 viajes a través de los viajes a través de los viajes a través del Konkan región.

Este esfuerzo bien coordinado ayudó a establecer un nuevo punto de referencia en el transporte festivo sin accidentes para la corporación, el ministro de transporte estatal y el presidente de MSRTC Pratap sarnaik dijo en un comunicado.

«Hasta 5.96 lakh devotos de Mumbai, Thane y Palghar Usó los servicios de MSRTC durante el Festival Ganpati que generó un ingreso total de Rs 23.77 millones de rupias para el MSRTC «, dijo.

Más de 10,000 personas, incluidos conductores, conductores, personal mecánico, supervisores y oficiales, trabajaron incansablemente en condiciones difíciles para garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros, dijo.

«Para hacer que el viaje del Festival Ganpati fuera más cómodo, el personal de 24 horas estaba estacionado en los principales puestos de autobús y paradas, mientras que los equipos de reparación de vehículos se desplegaron estratégicamente en las carreteras de Konkan. Se mantuvieron 100 autobuses adicionales listos en ChillónMahad y Mangaon Depots como copias de seguridad en caso de averías «, dijo.

Sarnaik elogió el esfuerzo colectivo detrás de la operación masiva.

