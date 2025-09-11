MSNBC se disculpa por el comentario de Matthew Dowd sobre la muerte de Charlie Kirk

MSNBC La presidenta Rebecca Kutler ha emitido una disculpa por los comentarios de Matthew Dowd durante la cobertura del tiroteo del activista conservador y cofundador de Turning Point USA Charlie Kirk.

«Durante nuestra cobertura de noticias de última hora del tiroteo de Charlie Kirk, Matthew Dowd hizo comentarios que eran inapropiados, insensibles e inaceptables», dijo Kulter en Una declaración compartida con las relaciones públicas de MSNBC x cuenta. «Pedimos disculpas por sus declaraciones, al igual que él. No hay lugar para la violencia en Estados Unidos, político o de otro tipo».

Durante su cobertura del tiroteo de Kirk, la presentadora de MSNBC, Katy Tur, le preguntó a Dowd sobre «el entorno en el que ocurre un tiro como este». Dowd respondió con lo siguiente sobre Kirk: «Ha sido una de las figuras más jóvenes más divisivas, especialmente divisivas, en esto, que constantemente está presionando este tipo de discurso de odio o un tipo de apuntado a ciertos grupos. Y siempre que siempre vuelvo, los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que luego conducen a acciones de odio. Y creo que ese es el entorno que no podemos detener con estos pensamientos de odio que tienes a los pensamientos inhorosos y luego las palabras de odio y que esperamos que tengas las acciones de Housful. para tener lugar.

Tur también enfrenta una reacción en línea por sugerir que Donald Trump va a usar el tiroteo de Kirk como «Justificación para algo. «

Kirk murió el miércoles después de que le dispararon en un evento universitario en Utah. Tenía 31 años.

Triunfo escribió sobre verdad social En respuesta a la muerte de Kirk, «El Gran e incluso Legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tenía el corazón de los jóvenes en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, ya no está con nosotros. Melania y mis symapatías salen a su hermosa esposa Erika, y familiares.