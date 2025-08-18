MSNBC El nuevo nombre es MS ahora después de la división de NBCUniversal-Serantant

En el negocio de los medios, al menos, romper puede ser difícil de hacer.

MSNBC Tendrá que tomar un nuevo nombre en los próximos meses, ya que busca forjar una identidad que lo hará competir por primicias y noticias con las noticias actuales de hermanos corporativos NBC. MSNBC pronto se conocerá como mi fuente para la opinión de noticias y el mundo, o MS ahorasiguiente El giro de la mayor parte de los activos de cable de NBCUniversal en Una nueva empresa que cotiza en bolsa llamada Versant. Los cambios fueron detallados en un memorando a los empleados el lunes por Mark Lazarus, quien se ejecutará Pendiente como su CEO fundador.

MSNBC había planeado mantener su nombre, pero NBCU recientemente decidió retener su famoso diseño y marcas de pavo real y no compartirlos, lo que requiere que Versant realice cambios en algunas de sus redes que usan esas insignias y el logotipo de NBC, dijo Lázaro. «Como todos sabemos, el pavo real es sinónimo de NBCUniversal, y es un símbolo que han decidido mantener dentro de la familia NBCU», dijo. «Esto nos da la oportunidad de trazar nuestro propio camino hacia adelante, crear identidades de marca distintas y establecer una organización de noticias independiente después del giro».

Bajo el plan de Versant, USA Network y Golf Channel pronto se alojarán bajo la marca USA Sports, y cada red obtendrá un logotipo rediseñado. CNBC conservará su nombre actual, pero también obtendrá un nuevo logotipo que asiente con la cabeza a su historia y experiencia en noticias de negocios, dijo Lazarus.

El cambio en la dirección significa que MSNBC y NBC News serán aún más distintos entre sí, y más competitivos. MSNBC se verá obligado a confiar en el aparato de las noticias de NBC News, y ha sido Contratación de su propio personal de periodistas bajo la Jefe Rebecca Kutler. «Durante este tiempo de transición, NBCUniversal decidió que nuestra marca requiere una identidad nueva y separada. Esta decisión ahora nos permite establecer nuestro propio curso y afirmar nuestra independencia a medida que continuamos construyendo nuestra propia operación moderna de noticias», dijo Kutler en un memo. «El futuro de nuestro éxito no está vinculado a permanecer dentro de la familia NBC y usar el pavo real como parte de nuestra identidad».

Cambiar los nombres de las instituciones de medios de larga duración puede ser arriesgado. Warner Bros. Discovery recientemente descubrió que llamar a un servicio de transmisión asociado con HBO con el nombre «Max» lo dejó en desventaja cuando se trataba de reconocimiento de marca, particularmente porque muchas de las ofertas más populares de Max son programas de HBO. Paramount a lo largo de los años cambió el nombre y la misión de la salida de cable ahora conocida como Paramount Network, se conocía en diferentes iteraciones como Nashville Network, National Network y Spike TV, y cada revisión socavó su marca en el mercado general de medios.

Y el nuevo apodo de la Sra. También podría causar cierta confusión con un producto digital emergente vinculado a NBC News. NBC News Now es un servicio de transmisión con anuncios que ha expandido gradualmente sus horarios y características lideradas no solo por el presentador de «NBC Nightly News» Tom Llamas, sino también Hallie Jackson y Gadi Schwartz.

Un ancla de MSNBC prominente expresó su apoyo al plan. «Si alguna vez hubiéramos un momento para cambiar nuestro nombre, este es todo, porque no solo nos estamos separando de las noticias de NBC en términos corporativos, ahora estamos compitiendo con ellos. Así que creo que la distinción será buena para nosotros», dijo Rachel Maddow En un comentario proporcionado por el correo electrónico. «Lo que NBC está haciendo en sus intervalos de tiempo heredados, el programa Today, Nightly, conoce a la prensa, está a solo un mundo de distancia de la operación de noticias totalmente independiente 24/7 que podemos ponerse de pie ahora, gracias al spin-off».

Durante años, MSNBC y NBC News fueron parte de una estructura gobernada por un solo ejecutivo senior, más recientemente César Conde, quien fue precedido por Andy Lack. Ahora, las dos operaciones probablemente cubrirán muchas de las mismas historias y trabajarán fuentes similares. En las últimas semanas, MSNBC contrató periodistas de NBC News, incluidos Ken Dilanian, Brandy Zadrozny, David Noriega y Vaughan Hillyard. Y Versant ha contratado ejecutivos senior de noticias de la NBCU, incluidos Brian Carovillano, Tom Clendenin, Meghan Rafferty y Jessica Kurdali. Mientras tanto, se ha especulado creciendo que la ausencia de MSNBC y CNBC de las operaciones de noticias NBCUniversal podría forzar una recalibración de recursosSegún personas familiarizadas con las conversaciones de la sala de redacción.

Kutler de MSNBC dijo que la red continuaría «sobrealimentando nuestros productos no lineales, logrando un rápido éxito en YouTube, Tiktok, audio, eventos digitales, en vivo y más, mientras desarrollan agresivamente un producto directo a consumidor». Indicó que Versant «realizará una inversión significativa en una campaña de marketing de base amplia» para la nueva marca MS Now, que será «diferente a todo lo que hemos hecho en la memoria reciente».

Los tipos corporativos pueden consolarse con el hecho de que MS ahora es probablemente más fácil de decir y recordar que MSNBC, sugirió Maddow. «Si bien admitiré que no tengo idea de cómo pronunciar» MS ahora «(¡y todavía no estoy tan seguro de pronunciar» versant «, tampoco), al menos estamos dejando caer nuestro recuento de sílabas de cinco a tres!» ella dijo. «¡Una ganancia de eficiencia!»