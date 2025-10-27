MSNBC cambia de nombre a MS NOW el 15 de noviembre

¿Qué hay en un nombre? El 15 de noviembre MSNBC lo descubrirá rápidamente.

El medio de noticias por cable, que se separará de NBCUniversal en los próximos meses y pasará a formar parte de una nueva empresa que cotiza en bolsa llamada Pendiente, cambiará su nombre a MS NOW a mediados de noviembre. La maniobra se produce porque NBCUniversal consideró que una operación de noticias que estaba a punto de convertirse en rival no debería llevar las marcas “NBC”. MSNBC ha compartido durante años recursos de recopilación de noticias con NBC News, pero ya no lo hará.

El cambio de nombre se produce «después de meses de planificación meticulosa y colaboración cuidadosa en todos los rincones de nuestra organización», dijo Rebeca Kutlerpresidente de la red, en un memorando al personal. «Lo enfrentamos de frente y nuestro éxito en los meses y años venideros dependerá de nuestra innovación y enfoque empresarial».

Para asegurarse de que los espectadores comprendan, la cadena está lanzando una campaña de marketing que le dice a su audiencia que la marca y el canal de noticias en general no cambiarán. «Misma misión. Nuevo nombre» servirá como una especie de eslogan para el cambio, más pragmático, tal vez, que otros utilizados por MSNBC a lo largo de los años, incluidos «Esto es lo que somos», «Lean Forward» o «El lugar para la política». En una promoción publicada como vista previa, Rachel Maddow les dice a los espectadores que la cadena puede estar cambiando su título, pero no lo que hace por su audiencia.

Sin duda, EM AHORA Puede parecer un poco diferente a MSNBC. La cadena ha creado su propio personal de recopilación de noticias, reclutando reporteros y productores de lugares como The Washington Post, NBC News, Politico y Bloomberg, entre otros. Es posible que en las últimas semanas los espectadores hayan notado un mayor enfoque en atrapar a los creadores de noticias para entrevistas al principio del ciclo noticioso de una historia. MSNBC también ha estado trabajando para atraer invitados republicanos, incluido el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el senador estadounidense John Thune, líder de la mayoría.

Además de dotar de personal a su propia oficina en Washington, MSNBC llegó a un acuerdo con Sky News que pondrá la cobertura de asuntos internacionales de esta última organización a disposición de las audiencias de MSNBC en Estados Unidos.

Cambiar los nombres de instituciones de medios de comunicación de larga data puede ser arriesgado. Warner Bros. Discovery descubrió recientemente que doblar un servicio de transmisión asociado durante mucho tiempo con HBO con el nombre «Max» lo dejaba en desventaja en lo que respecta al reconocimiento de marca, particularmente porque muchas de las ofertas más populares de Max son programas de HBO. A lo largo de los años, Paramount cambió el nombre y la misión del medio de cable ahora conocido como Paramount Network (era conocido en diferentes versiones como The Nashville Network, The National Network y Spike TV) y cada revisión socavó su marca en el mercado de medios en general.

Los ejecutivos esperan que los espectadores adopten la nueva nomenclatura de MS NOW y recuerden que las letras significan «Mi fuente de noticias, opinión y el mundo».