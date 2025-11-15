MS NOW, conocido por su opinión, incorpora noticias más difíciles y complicadas

El medio de cable conocido hasta el sábado por la mañana como MSNBC es conocido desde hace mucho tiempo por sus noticias candentes. Ahora está poniendo cierto énfasis en las noticias de los periodistas.

Sí, ese era MSNBC en septiembre promocionando un despacho de los reporteros Carol Leonnig y Ken Dilanian, quienes descubrieron que el FBI en 2024 supuestamente registró al actual zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aceptando una bolsa de papel que contenía 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos que se hacían pasar por ejecutivos de empresas. Sin embargo, después de que el presidente Trump asumió el cargo, la investigación se cerró, informaron. De repente, MSNBC había iniciado un ciclo de noticias, en lugar de simplemente intervenir más tarde esa noche.

la red, que acaba de cambiar su nombre a MS NOW como es se separa de NBC News y NBCUniversalha ganado cierta notoriedad recientemente, pero no necesariamente siempre ligado a las últimas ocurrencias retóricas de Lawrence O’Donnell, ideas de Rachel Maddow o análisis dentro del gobierno de Jen Psaki o Nicolle Wallace. Mientras que la red alguna vez dependió enteramente del aparato periodístico de Noticias NBC Para informar su programación, ahora tiene docenas de sus propios periodistas tratando de publicar historias sobre la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, diablos, tal vez incluso Taylor Swift si es algo que pueda interesar a los espectadores. La cadena fue la primera en asegurar al senador Alex Padilla en junio para una entrevista en vivo después de que fuera expulsado por la fuerza de una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. La cadena incluso ha conseguido apariciones de periodistas que normalmente no aparecen en MSNBC, incluido el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Existen planes ambiciosos para un equipo de periodismo recién creado. «Estamos planeando que nuestros reporteros hablen con personas de las comunidades para comprender su punto de vista, cómo es Estados Unidos ahora, y será, ya sabes, será honesto», dice Joey Cole, quien se ha unido EM AHORA como vicepresidente de planificación después de trabajar como productor para NBC News. «Vamos a estar crudos».

¿Podría la infusión de periodismo local atenuar algunas de las inclinaciones azules de MS NOW? Después de todo, los hechos a veces pueden obstaculizar un buen soliloquio en horario estelar. ¿Y qué pasa si algunos de los hallazgos del personal de noticias de MS NOW chocan con lo que los partidarios más acérrimos del horario estelar de la cadena quieren escuchar?

«Creo que es importante tener en cuenta que somos un departamento de noticias. Y en nuestros trabajos, las noticias y los hechos nos llevarán a cualquier conclusión: los hechos nos llevan en la historia. Y eso es en lo que estamos aquí para hacer, en lo que nos enfocamos».[diceScottMatthewsvicepresidenteseniorderecopilacióndenoticiasdeMSNOW»Nuncanospreocupamosrealmenteporsaberaquiénlevaagustarlahistoriayaquiénnolevaagustarlahistoria»[diceScottMatthewsvicepresidenteseniorderecopilacióndenoticiasdeMSNOW»Nuncanospreocupamosrealmenteporsaberaquiénlevaagustarlahistoriayaquiénnolevaagustarlahistoria»[saysScottMatthewsseniorvicepresidentofnewsgatheringforMSNOW“Weneverreallyworryatallaboutyouknowwhoisgoingtolikethestoryandwhoisgoingtonotlikethestory”headdsThereisanexpectationthattheworkofhisstaffwillappearonbothMSNOW’sopinionprogramaswellasitsdaytimenewshoursandacrossTVanddigitalaswell[saysScottMatthewsseniorvicepresidentofnewsgatheringforMSNOW“Weneverreallyworryatallaboutyouknowwhoisgoingtolikethestoryandwhoisgoingtonotlikethestory”headdsThereisanexpectationthattheworkofhisstaffwillappearonbothMSNOW’sopinionprogramaswellasitsdaytimenewshoursandacrossTVanddigitalaswell

Bajo Rebeca Kutler, nombrado presidente en febrerola red ha promocionado nuevas contrataciones editoriales como David RohdeJacob Soboroff y Leonnig y Dilanian, también como alianzas de recopilación de noticias con AccuWeather y Sky News. También se ha separado de algunas de sus personalidades de izquierda más ruidosas, incluidas Joy Reid y Katie Phang.

Aún así, nadie que maneja MS NOW, al menos, ve un tinte púrpura. “Creo que nuestros presentadores son tan agresivos como siempre en sus opiniones sobre las noticias”, dice Kutler. «Estoy increíblemente orgulloso de la alineación que tenemos».

Hay buenas razones para que MS NOW busque una sacudida en los titulares. Si bien la cadena atrae a más audiencia en general que CNN, está por detrás de CNN y Fox News Channel entre los espectadores que más quieren los anunciantes en la programación de noticias, personas entre 25 y 54 años. En el tercer trimestre de 2025, la audiencia de MS NOW entre ese grupo demográfico disminuyó un 59% durante el día de programación, mientras que la de CNN cayó un 45% y la de Fox News cayó un 26%.

CNN ya ha comenzado a intensificar su recopilación de noticias diaria. El medio Warner Bros. Discovery recientemente lanzó un nuevo servicio de transmisión por suscripción “All Access” que pule reportajes prácticos de todo el mundo. MS NOW, cuyo objetivo es ofrecer a sus espectadores noticias del mundo junto con opiniones, tendrá que competir.

Además, MS NOW es uno de los mayores activos en la cartera de su nueva empresa matriz, Pendienteque se separará de Comcast y NBC durante las próximas semanas. La nueva empresa enfrenta continuas caídas en sus principales líneas de ingresos, según una nota de investigación reciente de Craig Moffett, analista de MoffettNathanson.

Las tarifas de afiliación vinculadas a las redes de Versant cayeron un 6,6% en 2024, según una investigación del analista, mientras que los ingresos por publicidad cayeron un 7,2%. Se proyecta que MS NOW verá caer las ventas de publicidad un 11% en 2025, a 653,9 millones de dólares, según Kagan, una unidad de investigación de mercado de S&P Global Intelligence.

Pero se pronostica un repunte para MS NOW en 2026, cuando la red se preparará para un largo período hasta las cruciales elecciones nacionales de mitad de período. Ya hay señales de que los espectadores tienen un nuevo interés. La noche de las elecciones, los demócratas obtuvieron escaños fundamentales en un ciclo electoral fuera de año. La cobertura de MSNBC atrajo una audiencia casi a la par de la de Fox News Channel, que normalmente domina la audiencia de noticias por cable.

El personal de recopilación de noticias recién convocado tiene como objetivo entrar y salir de Beltway, con Sudeep Reddy, el nuevo jefe de la Oficina de Washington de la cadena, organizando equipos dedicados a la Casa Blanca, el Congreso, la seguridad nacional, los asuntos legales y más. Mientras tanto, otras partes del equipo quieren profundizar en escenas de todo el país para demostrar los efectos de la política nacional. Durante el cierre del gobierno, algunos reporteros fueron enviados a hablar con personas en línea en despensas de alimentos, mostrando lo que significó el fin de los beneficios de SNAP para los ciudadanos que dependen de ellos «Estamos tomando todas estas cosas que se están decidiendo en Washington y estamos mostrando el impacto en el mundo real», dice Erin Zimmerman, vicepresidenta de recopilación de noticias «Y no se trata sólo de nuestro espectador lineal, sino de nuestros espectadores digitales. Estamos creando muchos paquetes digitales, muchos de TikTok, tratando de cubrir todo el reino”.

Lo hacen todo sin mucho tiempo para pensamientos ociosos. La mayor parte del equipo se ha formado durante los últimos meses, y muchos provienen de NBC News. Y si bien MS-Old y MS-New están naturalmente impulsados ​​por el ciclo de noticias, un equipo que continúa fusionándose generará más titulares en los próximos días. ¡Sin presiones, amigos!