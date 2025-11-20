MRT sigue perturbado por árboles caídos hasta ahora

Jacarta – PT MRT Yakarta (Perseroda) se disculpa por las molestias experimentadas por el cliente consecuencia perturbación operaciones que ocurrieron hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, a las 10.26 WIB.

El jefe de la División de Secretaria Corporativa de PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, explicó que la interrupción se produjo debido a la caída de un árbol en el área de transición de la ruta desde la estación Senayan Mastercard a la estación ASEAN, lo que provocó daños estructurales y la interrupción de la red eléctrica, lo que resultó en servicio Las operaciones del tren MRT de Yakarta se han detenido.

«En el momento del incidente se habían registrado cinco circuitos en la estación y tres circuitos en la pista», dijo en su comunicado el jueves.

Actualmente, dijo Rendy, el proceso de manejo continúa siendo llevado a cabo por el equipo técnico y operativo de MRT Jakarta para restaurar el servicio lo más rápido posible.

MRT Jakarta se compromete a mantener la seguridad de los clientes y ha completado el proceso de evacuación según los procedimientos para 524 clientes de varios trenes y áreas de estaciones afectadas.

Rendy dijo que como paso para restaurar los servicios, MRT Jakarta está implementando temporalmente un esquema de ruta de viaje limitada, es decir, operando servicios desde la estación Blok M BCA hasta la estación Lebak Bulus y también la ruta inversa utilizando cuatro trenes.

«Instamos a los clientes a que consideren utilizar otro transporte público alternativo por el momento», dijo.

Anteriormente, un gran árbol cayó alrededor de la Gran Mezquita, en el sur de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Como resultado, el flujo de vehículos hacia la rotonda de Senayan, Yakarta, no puede pasar. Los agentes aún se encuentran en el lugar realizando el proceso de limpieza. Así lo reveló el jefe de la Sección de Operaciones de la Dirección de Tráfico de la Policía Metro Jaya, el comisario de policía Robby Hefados.

«Mientras tanto, no se puede cruzar hacia la rotonda de Senayan porque todavía está en proceso de limpieza», dijo.

Hasta ahora, se ve a los agentes todavía asegurando el área y asegurándose de que la ruta vuelva a ser estéril antes de reabrirla al tráfico.

«Ese lugar está en Jalan Sisingamangaraja, frente a la oficina del Departamento de Asuntos Exteriores cerca de la rotonda de Senayan, desde la dirección de Blok M hacia Semanggi», dijo.

Este árbol caído incluso cerró la ruta Transjakarta y golpeó la ruta MRT. Afortunadamente sólo se registraron pérdidas materiales. Además de los automóviles, la cubierta del carril del MRT también se vio afectada.