MRT Jakarta y LRT Jabodebek extenderán sus operaciones hasta la madrugada en la víspera de Año Nuevo

Jacarta – PT MRT Yakarta (Perseroda) anunció que servicio MRT Yakarta funcionará hasta las 02.00 WIB de la mañana, concretamente del 31 de diciembre al 1 de enero de 2026.

A través de cargas en la cuenta de Instagram @mrtjakarta, Gestión MRT explicó que los ajustes del reloj operacional servicio en la noche de cambio Año Nuevo 2025 a 2026 tiene como objetivo dar cabida a la mayor movilidad de la población de Yakarta durante la víspera de Año Nuevo.

«Para apoyar la movilidad comunitaria en la víspera de Año Nuevo de 2026, MRT Jakarta opera hasta las 02.00 WIB», como se cita en la publicación de Instagram @mrtjakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

La gerencia de MRT agregó que ajustar las operaciones de servicio en la víspera de Año Nuevo es una forma de su compromiso de continuar brindando servicios de transporte público, que estén orientados a las necesidades de la comunidad y apoyen la movilidad y las actividades urbanas durante el período vacacional de fin de año.

«Este Año Nuevo se puede celebrar con unión y respeto mutuo», dijo.

Se sabe que anteriormente fue Gerente de Relaciones Públicas. LRT JabodebekRadhitya Mardika Putra también anunció los planes de su partido de ajustar las operaciones de servicio en la víspera de Año Nuevo 2025-2026.

Confirmó que el servicio LRT de Jabodebek en Nochevieja se extenderá hasta la 01.44 WIB, para dar cabida a la movilidad de las personas que celebran la Nochevieja.

«Operaremos hasta las 01.44 WIB del 1 (enero de 2026), es decir, temprano en la mañana», dijo.