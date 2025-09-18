MrBeast, Salish Matter se une a ‘Angry Birds Movie 3’ Elenco

La franquicia «Angry Birds» se une a la economía creadora.

Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mrbeasty Salish Matter, un influencer y el cofundador de «Sincerely Tuyo», se han unido al elenco de voz de «The Angry Birds Movie 3.». Además, Paramount anunció que la secuela animada, que anteriormente estaba fechada para el 29 de enero de 2027, se trasladó hasta el 23 de diciembre de 2026. El objetivo es capitalizar las vacaciones cuando los niños estarán fuera de la escuela y ansiosos por ver a algunos avianos de Ornery.

Donaldson puede ser nuevo en Studio Animation, pero es uno de los artistas más populares que actualmente trabajan que creó el canal de YouTube más suscrito del mundo. Su plataforma MRBEAST tiene 436 millones de suscriptores, casi mil millones de seguidores en las redes sociales y más de 2 mil millones de opiniones mensuales. Es el fundador de Beast Industries y también lanzó la serie sin guión más vista de Amazon Prime Video, «Beast Games».

El asunto de 15 años también es bien conocido en el mundo en línea, lo que al mando de más de 30 millones de seguidores. Paramount dijo que Anthony Padilla e Ian Hecox repetirán sus roles como Hal y Bubbles.

«The Angry Birds Movie 3» está dirigida por John Rice con un guión de Thurop Van Orman. El reparto anunciado anteriormente incluye a Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom, Danny McBride, Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernández, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin y Psalm y Psalm West.

Rovio y Sega producirán la película junto con Namit Malhotra y su compañía de producción Prime Focus Studios, en asociación con Flywheel Media, One Cool Group y Dentsu.