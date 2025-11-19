MPTF lanza campaña de segundo acto para obtener apoyo de Hollywood

Cien años después Variedad informó por primera vez sobre el mandato del Fondo de Cine y Televisión para apoyar a los trabajadores de la industria, la organización está lista para su segundo acto. Y no podría llegar en un momento más importante: con la continua pérdida de empleos y la caída de la producción, «cada vez más personas van a tener dificultades», teme. MPTF Courteney Bailey, directora de desarrollo.

Por eso el presidente del MPTF Bob Beitcher está supervisando Second Act, una importante iniciativa de recaudación de fondos para llevar a la venerable organización a su próximo siglo, incluida la oportunidad de nombrar uno de los bungalows históricos en el campus de Woodland Hills Wasserman por $250,000 o $50,000 al año durante cinco años.

“Es una oportunidad para decir: ‘Voy a poner mi nombre aquí’”, explica Beitcher. Un donante podría pensar: «Quiero que alguien que camine por (el campus) vea lo que he hecho y, con suerte, eso anime a otros, o podría ser ‘esta persona realmente fue mi mentora en la vida y realmente fue amable conmigo y empática conmigo en una parte especial de mi carrera'». Beitcher y su esposa, de hecho, están bautizando un bungalow con el nombre de su ex colega y mentor Jim Henson. Jim Gianopulos se encuentra entre los que ya firmaron por los derechos del nombre.

Por supuesto, una donación significativa no tiene por qué ser un cuarto de millón. «Es una oportunidad para que los miembros de la industria participen en el mantenimiento del MPTF en cualquier nivel de donación», dice Beitcher. «Una donación recurrente de 10 dólares al mes, o una donación recurrente de 50.000 dólares al año. Vemos cómo pasa el testigo, de generación en generación».

La tradición se mantiene en Hollywood desde hace muchas generaciones. En 1926, Variedad informó que una actriz estaba siendo desalojada por su exmarido y el Motion Picture Relief Fund acudió en su ayuda para salvarla del desalojo. Unos años más tarde, un Variedad diaria El artículo describía cómo el suplente del actor Joel McCrea y su esposa murieron en poco tiempo, y cuando McCrea fue a pagar su funeral, «descubrió que Motion Picture Relief Fund había pagado todos los gastos». McCrea correspondió pidiéndole a Samuel Goldwyn que modificara su calendario de rodaje para poder hacer una transmisión en beneficio del fondo.

Un 1936 Variedad Artículo sobre el sustituto de Joel McCrea ayudado por lo que se convirtió en el MPTF.

Es ese tipo de solidaridad lo que ha mantenido unido al MPTF desde su creación oficial. fundada en 1921 (Variedad La recaudación de fondos siempre ha sido una necesidad importante: un artículo de 1928 informó que los pesos pesados ​​de Hollywood, incluidos Cecil B. DeMille, Mary Pickford, DW Griffith y Douglas Fairbanks, estaban entre los que prometieron recordar a la organización en sus legados, mientras que un artículo justo antes de la caída del mercado de valores del año siguiente decía que el fondo estaba “en extrema necesidad de dinero para pagar sus gastos generales operativos”.

Pero ahora es el momento de hacer correr la voz una vez más, especialmente entre la generación más joven, de que ellos también podrían necesitar algún día los servicios del fondo y que deberían ser parte del apoyo de larga data de Hollywood al fondo. Esto solía suceder automáticamente a través de deducciones por promesas de nómina, pero con menos personas en el personal de los estudios, ese ya no es el caso.

«Todos conocíamos el compromiso de nómina cuando nos unimos a la industria», dice Beitcher. «Ahora, confiamos en que más personas de alto nivel en la industria nos defiendan con la próxima generación con la que trabajan, y confiamos en este grupo de próxima generación para compartir información sobre MPTF con sus pares».

Colmán Domingoa la derecha, visitas a un residente del campus de Wasserman.

Los partidarios, incluidos Ike Barinholtz, Colman Domingo, Adam Scott, Yvette Nicole Brown, Katherine Hahn, McG y Christopher Nolan y Emma Thomas, se encuentran entre los que activamente hacen correr la voz y organizan eventos.

La organización es mucho más estable financieramente que cuando el COVID golpeó con fuerza y ​​provocó una llamada de emergencia de apoyo en 2023, dice Beitcher. «Pero necesitamos acumular nuestras reservas y fortalecernos contra la próxima ola de necesidades», explica.

Y es probable que esa necesidad siga creciendo: el número de personas ayudadas por el MPTF se ha duplicado en los últimos 10 años.

«Hemos visto aumentar enormemente la necesidad de nuestros servicios», dice Bailey. Si bien muchos piensan que las cabañas residenciales y los estudios para jubilados de la industria son el núcleo del MPTF, muchos otros programas de red de seguridad atienden a todas las edades, desde ayuda financiera hasta inseguridad alimentaria, seguros y asistencia médica.

«Es un clima difícil por muchas razones, tanto a nivel industrial como global», reconoce Bailey. «Hay muchas dificultades, pero también hay muchas oportunidades. Hay mucha gente a la que le va muy bien y realmente necesitamos que nos ayuden».

“No se olviden de nosotros”, suplica Bailey en nombre del MPTF. «De esa manera tendremos sostenibilidad y confianza en el futuro, y nos permitirá aumentar nuestros servicios y seguir ayudando a las personas. Sólo necesitamos que las personas se apoyen».