MPR se convirtió en la última fortaleza de la Constitución

Yakarta, Viva – Presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio (MPR) Ahmad Muzani confirma el papel estratégico de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio como la última fortaleza de la Guardia constitución El estado estaba en conmemoración del 80º Día Constitucional y el 80 aniversario de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes por la noche.

«Aquí está la importancia del significado estratégico de la Asamblea Consultiva del Pueblo. El MPR es la última fortaleza de la Guardia Constitucional», dijo Muzani mientras pronunciaba su discurso.

Hizo hincapié en el MPR ri debe asegurarse de que la constitución republicana Indonesia (1945 Constitución de la República de Indonesia) permaneció intacta, relevante y se convirtió en la guía más alta para todos los pueblos indonesios.

Presidente de MPR RI Ahmad Muzani

«El MPR asegura que la promesa de independencia permanezca realizada en la justicia, la prosperidad, la unidad y la verdadera soberanía», dijo.

Luego dijo: «Esta autoridad es los ‘ojos’ y ‘oídos’ del MPR al ver cómo se aplica nuestra constitución».

Muzani dijo que el MPR RI también necesitaba examinar cuidadosamente el funcionamiento del sistema presidencial para correr efectivo

vacío o acumulación. fuerza.

«Incluyendo cómo garantizar que cada producto legal, desde la ley hasta las regulaciones regionales, no entra en conflicto con la constitución de la República de Indonesia en 1945», dijo.

Según él, con un estudio objetivo y en profundidad, se espera que el MPR evite el nacimiento de políticas que tienen el potencial de dañar el orden legal y el espíritu de la Constitución.

La afirmación de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio como la última fortaleza de la Guardia Constitucional fue entregada por Muzani para responder a la tentación de ignorar la constitución que surgió cuando las normas constitucionales se redujeron a solo una mera formalidad.

Él ve que la dinámica de la administración estatal indonesia a menudo se enfrenta a un dilema entre los valores de la lucha nacional y las ideas ideales para crear un estado nacional moderno con conflictos entre grupos políticos y ideologías que a menudo conducen a conflictos en las bases.

Por esta razón, recordó que era una forma de amenaza real que podría destruir los nobles ideales de la nación

«Esta actitud socavará las articulaciones de nuestro país, dañará el orden legal y, al final, destruye los nobles ideales de la nación», dijo.

Luego citó la declaración de la figura nacional Muhammad Yamin, quien declaró que la Proclamación y la Constitución eran inseparables, donde la Proclamación de la Independencia era una declaración política, mientras que la Constitución era un seguimiento a la base legal que garantizaba la soberanía del pueblo.

«Yamin también enfatizó que la Constitución debe ser un espejo del alma y los ideales del pueblo soberano indonesio, no solo para imitar la constitución de otros países», dijo.

Por lo tanto, dijo Muzani, no es exagerado si enfatizó que la constitución es la fuente más alta de la ley estatal. (Hormiga)