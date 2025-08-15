Yakarta, Viva – La triste noticia proviene del mundo del entretenimiento en el país. La comediante y presentadora Nina Carolina, mejor conocida por el nombre artístico MPOK ALPAmurió el viernes 15 de agosto de 2025. Esta información fue entregada directamente por Raffi Ahmad Y Irfan hakim mientras guía el programa FYP en las estaciones de televisión.

«Innalillahi Wainnailaihi Rojiun nuestra mejor amiga, Nina Carolina o que se llama familiarmente MPOK ALPA murió El mundo, justo ahora, su esposo nos contactó «, dijo Raffi Ahmad con voz temblorosa.

Al escuchar las noticias, la atmósfera del estudio de repente emoción. Raffi Ahmad e Irfan Hakim fueron vistos incapaces de contener las lágrimas.

«Entonces, en realidad, MPOK ALPA ha estado enfermo durante varios meses y se sometió a un tratamiento, pero muchas personas no quería ser conocida», continuó Raffi Ahmad.

MPOK ALPA es conocido como una figura entretenida y humilde. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó a dispararse en 2018 después de su video de charla, quien pidió ser invitado al supermercado por su esposo, Viral en las redes sociales. Esta popularidad lo llevó a varios programas de televisión y lo hizo en las filas de la mejor celebridad.

Aunque se apartó de la popularidad repentina, MPOK ALPA logró mantener su existencia en el mundo del entretenimiento hasta el final de la vida. Los compañeros artistas y fanáticos ahora recuerdan su figura como una persona que siempre se ríe, aunque resulta que hasta ahora tiene un dolor que no es ampliamente conocido.