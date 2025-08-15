MPOK Alpa murió, Raffi Ahmad e Irfan Hakim lloraron durante una transmisión en vivo del programa de televisión

Yakarta, Viva – Mundo de entretenimiento indonesio. La comediante y presentadora Nina Carolina o conocida familiarmente MPOK ALPA murió el viernes 15 de agosto de 2025. Esta impactante noticia se reveló cuando Raffi Ahmad Y Irfan hakim está guiando el programa FYP en las estaciones de televisión.

«Innalillahi Wainnailaihi Rojiun nuestra mejor amiga, Nina Carolina o que se llama familiarmente MPOK ALPA murió El mundo, justo ahora, su esposo nos contactó «, dijo Raffi Ahmad en un tono lleno de tristeza, citado VIVA.

Al escuchar las noticias, la atmósfera del estudio cambió inmediatamente la emoción. Raffi Ahmad e Irfan Hakim no pudieron contener las lágrimas frente a la audiencia que presenció directamente.

«Entonces, en realidad, MPOK ALPA ha estado enfermo durante varios meses y se sometió a un tratamiento, pero no quería ser conocido por muchas personas», dijo Raffi nuevamente.

MPOK ALPA comenzó a ser conocido por el público desde 2018, cuando el video que contiene una charla hilarante solicitó ser invitado al minimercado por el esposo Viral en las redes sociales. La popularidad se convirtió en la entrada al mundo del entretenimiento hasta que logró sobrevivir en la pantalla hasta el final de la vida.

Durante su carrera, MPOK Alpa era conocido como una figura alegre que siempre se ríe. Sin embargo, detrás de eso, aparentemente mantiene dolor que no es ampliamente conocido. Su partida dejó una profunda tristeza para otros artistas y fanáticos.