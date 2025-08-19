MPOK Alpa estaba llorando en los brazos de Nunung cuando fue sentenciado a cáncer de mama

VIVA – El mundo del entretenimiento en la patria está de luto por la partida de los comediantes MPOK ALPA. Conocido por el comportamiento tonto y la risa crujiente, no muchas personas saben que detrás de la sonrisa, MPOK ALPA tiene una lucha severa contra el cáncer de mama.

Esta triste historia fue expresada por su mejor amigo, Monótonoquien también es un luchador contra el cáncer. En un momento conmovedor, Nunung cuenta cómo MPOK Alpa había llorado en sus brazos al recibir el veredicto de la enfermedad. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Nunung recordó el momento de su reunión con MPOK ALPA. En ese momento, MPOK ALPA estaba embarazada de seis meses. Vino y abrazó a Nunung, luego sollozó. Nunung pensó que el grito era porque el comediante estaba preocupado de que la condición de Nunung fuera sentenciada por primera vez al cáncer, pero aparentemente porque tenía la misma enfermedad.

«La fallecida había confiado conmigo. Cuando estaba embarazada 6 meses, me abrazó, lloró.

El reconocimiento hizo que Nunung sorprendiera y sintió la misma tristeza. La noticia hizo que Nunung se desplomara, como si no pudiera creer que su mejor amigo tuviera que sufrir un destino similar hasta la muerte.

«Pensé en ver la noticia permanecer en silencio en la habitación en silencio, bueno, ¿cómo lo hago?», Dijo mientras intentaba no llorar.

A pesar de que estaba conmocionado, Nunung no necesariamente guardaba silencio. Como alguien que luchó por primera vez contra el cáncer, entendió muy bien lo que sintió MPOK ALPA. Toma el papel de aliento, siempre brindando apoyo y motivación.

«Para ser honesto, ya lo sé. Él confiesa que sigo estando con él. Siempre le doy el espíritu, siempre le doy apoyo y siempre digo, PA, recuerda, los milagros están allí. No puedes ser pesimista. Siempre debo ser como él», dijo Nunung.

El propio Nunung admitió que el viaje contra el cáncer es un proceso largo que no es fácil. No ha podido reclamarse como un sobreviviente completo porque no ha cruzado el límite de tiempo de cinco años sin cáncer.

«En realidad, como yo, tampoco es exactamente una supervivencia porque no han pasado 5 años. Así que 4 años, el médico dijo que todavía tiene que deberse a que todavía hay muchas herramientas que no se han tomado. El médico dijo que no podría tomarse. Ayer fue porque quería tomar las herramientas que se instalaron en el interior, el médico dijo que no tuvieron que ser 5 años.