MPA se distancia de la clasificación ‘PG-13’ de Instagram para adolescentes

El Asociación cinematográficael grupo comercial que representa a los principales estudios de Hollywood, aparentemente no recibió aviso de que ‘s Instagram iba a tomar prestado el marco de calificación PG-13 de la MPA para su nueva configuración para adolescentes en la aplicación.

«Meta no se puso en contacto con la Motion Picture Association antes del anuncio de su nueva herramienta de moderación de contenido para cuentas de adolescentes de Instagram», dijo el presidente y director ejecutivo de la MPA, Charles Rivkin, en un comunicado. «Damos la bienvenida a los esfuerzos para proteger a los niños del contenido que puede no ser apropiado para ellos, pero las afirmaciones de que la nueva herramienta de Instagram se ‘guiará por clasificaciones de películas PG-13’ o tendrá alguna conexión con el sistema de clasificación de la industria cinematográfica son inexactas».

Un representante de Instagram no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El martes temprano, Instagram anunció que estaba renovando sus cuentas de adolescentes para “guiarse” por la clasificación de películas PG-13 de la MPA. Lo que eso significa, según Instagram, es que los usuarios de cuentas de adolescentes (supervisadas por un padre) estarán restringidos a ver contenido que contenga el nivel de desnudez, expresión sexual, malas palabras, uso de drogas, violencia y otros temas orientados a adultos que esperarían ver en una película PG-13.

La MPA (anteriormente Motion Picture Association of America) introdujo su sistema de clasificación de películas en noviembre de 1968 bajo la dirección del entonces presidente Jack Valenti. Desde entonces, la Administración de Clasificación y Calificación (CARA) ha operado el sistema voluntario de calificación de películas con una Junta de Calificación compuesta por padres que deben tener un hijo de entre 5 y 15 años cuando se unen por primera vez (y que pueden servir hasta siete años o hasta que su hijo menor cumpla 21 años). La Junta de Calificaciones mira cada película en su totalidad y le asigna una calificación y una descripción que se alinea con las opiniones de la mayoría de los padres estadounidenses. Según la MPA, más del 90% de los padres dicen que las clasificaciones de películas de CARA les ayudan a tomar mejores decisiones de visualización para sus familias.

Los estudios miembros de MPA son Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery.