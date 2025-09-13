MP Gobierno comprometido con 27 PC OBC Cuota, CM Yadav dice Delegation







El primer ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, dijo el sábado que su gobierno estaba comprometido con una reserva del 27 por ciento para Otras clases atrasadas en el estado.

Una delegación del OBC Mahasabha se reunió con Yadav en su residencia por la noche y presentó un memorándum que enumera varias demandas de la comunidad, dijo un comunicado del gobierno.

El CENTÍMETRO Se aseguró a la delegación que los derechos de la comunidad OBC estarían protegidos, dijo.

«El Centro ha aprobado el censo basado en castas para preparar datos básicos de todas las comunidades. El tema de la reserva OBC está pendiente ante la Corte Suprema, con audiencias regulares programadas para comenzar a partir del 23 de septiembre. El gobierno cumplirá con la decisión de la Corte», dijo el comunicado citado.

CM Yadav ha asegurado que su gobierno estaba comprometido con la reserva del 27 por ciento, dijo a PTI miembro del Comité Nacional de OBC Mahasabha, Lokendra Gurjar.

«Actualmente los OBC están obteniendo una reserva del 14 por ciento en MP. Queremos que esta cifra suba al 27 por ciento», dijo.

Gurjar, quien es uno de los peticionarios en el caso relacionado con la cuota de OBC que se escucha el Tribunal Supremofue parte de una delegación de miembros de su atuendo, otros peticionarios, abogados, etc. que se reunieron con el CM durante el día.

Temprano en el día, una reunión presidida por el abogado general Prashant Singh aquí resolvió que el gobierno estatal, a través del Procurador General y el Fiscal General, junto con los abogados propuestos por la comunidad OBC, presentaría el caso de manera efectiva en el Tribunal de Apex.

Yadav también se había reunido con las partes interesadas en el tema el 28 de agosto y dijo que todos los partidos políticos son unánime de aproximadamente el 27 por ciento de la cuota OBC.

El gobierno del Congreso en MP bajo Kamal Nath, que estuvo en el poder desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2020, había aumentado la cuota para OBC del 14 al 27 por ciento a través de una ordenanza. Sin embargo, quedó atrapado en enredos legales.

Los OBC comprenden alrededor del 51.8 por ciento de la población de Madhya Pradesh. Desde 2003, todos BJP Los ministros principales, a saber, Uma Bharti, Babulal Gaur, Shivraj Singh Chouhan y Mohan Yadav, han sido del segmento OBC.

