MP: El Congreso protestará en Indore el 11 de enero por el problema de la contaminación del agua







El presidente del Congreso de Madhya Pradesh, Jitendra (Jitu) Patwari, declaró que el partido organizará una protesta marcha desde Bada Ganpati hasta la estatua de Devi Ahilya Bai Holkar en Indore el 11 de enero, a raíz de un aumento en las muertes causadas por agua potable contaminada en el área de Bhagirathpura de la ciudad.

En declaraciones a ANI el domingo, Jitendra (Jitu) Patwari dijo: «El tipo de corrupción que ha ocurrido en la Corporación Municipal de Indore ha provocado la muerte de 16 personas. El ministro encargado aquí, Mohan Yadav, es el principal responsable de esto. Es el más culpable; como ministro encargado, no ha celebrado ni una sola reunión aquí. Ha convertido a Indore en una cueva de corrupción. El Ministro de Administración Urbana debería dimitir y la rendición de cuentas debería fijarse… ¿Por qué? ¿No debería registrarse un caso de homicidio culposo contra los responsables de esto?… Es nuestro deber hacer un llamamiento desde Indore para que vengan, acabemos con esta arrogancia, marcharemos el 11 de enero desde Bada Ganpati hasta la estatua de Devi Ahilya Bai Holkar.»

En Bhopal, la juventud Congreso Los trabajadores organizaron una protesta por el incidente y luego fueron detenidos por la policía.

El líder del Congreso, Sajjan Singh Verma, dijo que el partido se reunió con familias afectadas por la tragedia, y una de ellas confirmó la muerte de un miembro de la familia debido al agua contaminada. Acusó al BJP de intentar suprimir la justicia y silenciar las voces de la oposición.

«Hoy tenemos una reunión importante en la oficina del Congreso en Indore para organizar una gran protesta el día 11 contra este incidente. También se espera que asistan nuestros principales líderes, incluido Rahul Gandhi. Kailash Vijayvargiya y el alcalde deberían dimitir», dijo Verma.

El director médico y de salud (CMHO) de Indore, el doctor Madhav Prasad Hasani, dijo que 230 pacientes fueron dados de alta de los hospitales en las últimas 24 horas y describió la situación como «bajo control».

«En lo que respecta a la situación, todo está bajo control y estamos en la fase de declive del epidemia. Se ha cortado el suministro de agua y tenemos que esperar hasta que se reanude después de la cloración, pero los expertos del ICMR tienen la esperanza de que este brote termine pronto. Los ingresos están disminuyendo… Estamos distribuyendo paquetes de SRO en los hogares… La gente coopera con nosotros y los grupos sociales también nos ayudan a gestionar la situación… Actualmente, el número de muertos es de 6… Si alguien llega con diarrea, lo contaremos. Actualmente se están tratando 149 casos activos y 230 pacientes han sido dados de alta en las últimas 24 horas», dijo a la ANI.

También aconsejó a los vecinos beber agua hervida y destacó los esfuerzos de la administración para una adecuada cloración en la zona afectada.

«Hemos puesto en marcha un centro de llamadas para recibir actualizaciones de salud de los pacientes… La mejor manera de prevenir la infección es beber agua hervida, aunque la administración del distrito y la corporación municipal están trabajando arduamente para garantizar una adecuada cloración del agua dura que se suministra en esa zona…», añadió.

El ministro principal, Mohan Yadav, anunció una asistencia financiera de 2 lakh de rupias a las familias de los fallecidos y tratamiento gratuito para todos los residentes afectados.

También prometió medidas estrictas contra los responsables y nombró a dos funcionarios en relación con el incidente.

