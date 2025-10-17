MP: 24 trans consumen fenilo; La policía detiene al líder rival.







Madhya Pradesh Indore La policía detuvo el jueves al líder de un grupo transgénero, un día después de que 24 personas trans de un campo rival de la comunidad supuestamente consumieran fenilo en medio de una disputa entre facciones.

Después del incidente del miércoles por la noche en el área de Nandlalpura de Indore, aquellos que supuestamente consumieron fenilo fueron ingresados ​​en el Hospital Maharaja Yashwantrao (MYH) administrado por el gobierno aquí y se informó que estaban fuera de peligro, según los médicos.

En medio del caos, una persona transgénero intentó prenderse fuego arrojándose gasolina, pero el personal policial presente en el lugar frustró el intento. El DCP adicional Rajesh Dandotiya dijo que Sapna Guru alias Sapna Haji, líder de un grupo local de personas transgénero, fue detenido en base a un caso registrado en Pandharinath. policía estación.

