Mozart de Sharpe y Salieri de Paul Bettany se enfrentan

Will Sharpe‘s Mozart y Pablo BettanySalieri se enfrentan en el primer adelanto del próximo Cielo serie limitada “Amadeo”, que relata la famosa rivalidad musical.

Basado en la obra de teatro de Peter Shaffer y adaptado por el creador de “Black Doves”, Joe Barton, el recuento de cinco partes, que se estrenará en Sky y el servicio de transmisión Now en diciembre, explora el meteórico ascenso y caída de uno de los compositores más célebres de la historia.

“Cuando Amadeus, de 25 años, llega a la bulliciosa Viena del siglo XVIII, ya no es un niño prodigio y anhela libertad creativa, su mundo choca con dos figuras fundamentales: su ferozmente leal futura esposa, Constanze Weber, y el devoto compositor de la corte, Antonio Salieri”, dice la descripción oficial del programa. «A medida que la brillantez de Amadeus continúa floreciendo a pesar de sus demonios personales, una reputación cuestionable y el escepticismo de la corte conservadora, Salieri se ve cada vez más atormentado por este aparente don divino. Amadeus es una amenaza para todo lo que aprecia en la vida: su talento, su reputación e incluso su fe en Dios. Salieri promete derribarlo. Lo que comienza como una rivalidad profesional se convierte en una obsesión profundamente personal que abarca 30 años, que culminaron en una confesión de asesinato y un intento desesperado de entrelazarse con el legado de Mozart para siempre”.

Junto a Sharpe y Bettany, “Amadeus” está protagonizada por Gabrielle Creevy como Constanze Weber, Rory Kinnear como el emperador José, Lucy Cohu como Cecilia Weber, Jonathan Aris como Leopold Mozart, Ényì Okoronkwo como Da Ponte, Jessica Alexander como Katerina, Hugh Sachs como Von Strack, Paul Bazely como Von Swieten, Rupert Vansittart como Rosenberg, Anastasia Martin como Aloysia Weber, Nancy Farino como Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett como Sophie Weber, Viola Prettejohn como la princesa Isabel y Jyuddah Jaymes como Franz Süssmayr.

Mira el avance de “Amadeus” a continuación.