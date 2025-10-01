Movistar Plus+ vende ‘The Messiah, « un amor’ ‘el año nuevo’ ‘Marbella’

Solo tres semanas después Arte Francia reveló que ha abordado Movistar Plus+ original «Killing a Bear», creado por hermanos

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo («Crematorium», «The Zone»), Movistar Plus+ International ha perforado para los compradores en sus últimas ventas, dirigidas por «La Mesías», «El año nuevo», «Querer» y «Marbella».

En total, Movistar Plus+ International, el brazo de ventas internacional de Movistar Plus+, el mayor operador de TV de pago español/SVOD, ha presentado 35 PACT de licencias, algunos envueltos en acuerdos de coproducción.

Arte Francia

En ofertas estelares, algunos anunciaron algunos no, Arte France está programado para coproducir «matar a un oso», un misterio de asesinato original basado en eventos reales comenzó cuando Cachou, un oso marrón, fue encontrado muerto en un barranco en los Pirineos, increíblemente hermosos, hermosos y hermosos Aran Valley en 2020.

El descubrimiento provocó una primera investigación criminal sobre la muerte de un animal salvaje en España, y posiblemente en cualquier otro lugar de Europa.

«Matar un oso» parece explorar múltiples puntos de vista en guerra, acercándonos a un conflicto que habla de identidad, el medio ambiente y la violencia latente en la coexistencia «, declararon los hermanos Sánchez-Cabezudo a medida que la serie se produce a mediados de septiembre.

Remarkably, “Killing a Bear” marks the fourth co-production between Movistar Plus+ and Arte France, after edgy Pepe Coira’s Canary Island crime drama “Hierro” (2019), Rodrigo Sorogoyen’s on-off couple romantic drama “The New Years” (2024), which played Venice alongside Alfonso Cuarón’s Cate Blanchett starrer “Disclaimer” for Apple TV+, and «Familias como nuestra» de Thomas Vinterberg, vendido por Studiocanal.

Matar a un oso

Este marzo, en uno de los anuncios de banner de la serie Mania, Movistar Plus+ y Arte France anunciaron que estaban coproduciendo «la anatomía de un momento», dice la visión de Alberto Rodríguez sobre cómo tres figuras clave de «estatura de Shakespearian», el primer ministro de Rodríguez, el primer ministro español, el primer ministro español, el jefe de la fiesta de la fiesta de los hispanos, el carro de la propiedad de los argumentos españoles y el armado de las fuerzas de la armada Santia y el armado de las fuerzas de los Fuerzas de Armada de los Armedias, el argumento de Santia, el argumento de las fuerzas españolas, el argumento, el argumento, el argumento, el Armado de las Fuerzas de Guete de los Armedias, las fuerzas españolas, las fuerzas españolas. -Ganó la democracia para España durante 1976-77. También narra cómo se negaron a inclinarse literalmente cuando un grupo deshonesto de rebeldes del ejército irrumpió en el Congreso de España en 1981 rociando su hemicírculo con balas, cuando la democracia casi se perdió.

El mundo de «The Anatomy of a Moment» se estrenó al aclamación el viernes pasado en el Festival de Cine de San Sebastián de España, el periódico español El Mundo llamando a la miniserie de cuatro partes «magnética» y El Correo lo anunciando como «la serie del año».

En otros acuerdos, Arte France también adquirió el drama de padres tóxicos «La Mesías», la serie más grande hasta la fecha de los creadores de «Veneno» y Javier Ambrossi y Javier Calvo, «Los Javis» y el drama familiar y el thriller de casos de la corte «Querer», de Alauda Ruiz de Azúa.

«Es la primera vez que tenemos tantos proyectos al mismo tiempo con el mismo comisionado y la misma unidad de programa de una compañía o una emisora ​​o plataforma, lo que sea», dijo Alexandre Piel, subdirector de drama de Arte France Variedad en marzo.

Milestone trata con Disney+, Walter Presents, Raiplay

En otros acuerdos recientes clave, Movistar Plus+ entintado con Disney+ con dos títulos de alto perfil para la distribución de paneles de pan-latina: «The Nameless», de Filmax («»[REC]»), Pau Freixas (» The Red Band Society «,» No mentirás «) y Pol Cortecans (» No mentirás «) y» Marbella «, creado por Dani de La Torre y Alberto Marini, detrás de Movistar Plus+ Series» The Unit «, que corrió a tres temporadas.

Una adaptación de la misma novela de culto de Ramsay Campbell, pero «más de un thriller psicológico que la pieza de terror», dice Jorge Pezzi, Movistar Plus+ Director de Ficción y Alianzas, «The Nameless» se inclinó en Disney+ el 10 de septiembre, tanques a un acuerdo entre Movistar más+ y Polo Bossi Bossi Gloriamundi Productiones.

«The Nameless», con «The Anatomy of the Moment», ahora aparecerá como dos de los títulos emblemáticos de Movistar Plus+ International en la Feria Mipcom de Mipcom de Cannes, que se ejecuta del 13 al 16 de octubre.

Un abogado de la mafia de Marbella: «El tono es ficción, artificial y altamente entretenido, pero el fondo está investigado minuciosamente», dijo el productor ejecutivo de Fran Araujo: «Marbella» también ha sido adquirido por el prestigioso servicio de transmisión del Reino Unido, Walter presenta, junto con «Hierro», Two Seasons y Rural Crime Drama «Second Death», por el resumen de la cebo de Scribe de Hierro («Hierro». Caza.

Igualmente, Raiplay, el servicio VOD del pubcaster italiano, ha inclinado «el año nuevo» ante los números optimistas de los espectadores y la aclamación crítica.

Pactos de licencia: ‘El Mesías’, el Año Nuevo ‘,’ Want, ‘Marbella’

«Marbella» también ha sido adquirido por el principal distribuidor portugués de televisión de películas Nos Lusomundo, que también ha asegurado «Querer», «The Año Nuevo» y «La Mesías».

Al despierto la gran selección y premios de la selección: «Querer» tomó el Gran Premio de la serie Mania este marzo, y excelentes reseñas, la libération del periódico llamado «La Mesías» «Una de las series más bellas del año», la serie de cuatro series como una serie reciente más vendida de Movistar Plus+.

El cuento de violación marital «Querer» ha sido de Argentina’s Flow y Grecia’s Cinobo, «The Año Nuevo» de Flow, Cinobo y LG de Corea del Sur; «La Mesías», rastrear la batalla de un hombre en la vida media temprana para aceptar una educación religiosa enormemente represiva, también ha sido licenciada por el mejor servicio de transmisión italiano mis películas y el pubcaster de Lituania LRT y Cinobo de Grecia.

Los acuerdos varían ampliamente desde el icónico streamer global (Disney+) hasta operadores de aire libre (canal 4) y servicios de transmisión internacionales exclusivos en títulos con un impulso de autora o, como lo expresan Maria Rua Aguete de Omdia, «ficciones cruzadas donde la visión del auteurista se encuentra con la narración de narraciones más amplia, a menudo de lujo». Piense en «The Año Nuevo», «The Nameless», «Marbella» y «Offworld», un innovador thriller de drama global apagado.

Un desglose de más ofertas:

*Cinobo: El servicio de SVOD griego exclusivo también ha cerrado la «Policía Riot, la primera serie Movistar Plus+ de Rodrigo Sorogoyen y un gran éxito en el 2020 de San Sebastián, más» Offworld «y» La Canción «de 2025, de» Hierro «,» Rapa «Pepe Coira y Fran Aroujo, Revisiting Spain, Spain, Spains Spain’s Spain’s Stunniting Spain y Spains Spain y Spain, Spain, y Spains Spain, y Spain, Spains Spain’s Spain y Spains Spain, y Spains Spain y Spain, Spain y Spain, y Spain, Spains Spain y Spains Spain y Howy Spain, Spain y Spain. Su amanecer de democracia comenzó a afectar vidas.

*TRT Turkish Pubcaster ha adquirido «Policía Riot,» Offworld «, Art World Satire» Bellas Artes «, de Mariano Cohn y Gastón Duprat,» Hierro «y» The Zurd-Hand Son «, el debut como director de Alberto Rodríguez co-escrita

*LG de Corea del Sur, un servicio de transmisión, tiene licencia Movistar Plus+ Comedia «Vergüenza» (2017).