Movimiento real del presidente Prabowo

Yakarta, Viva – La mezquita de la juventud del mundo apoya plenamente el desarrollo Pueblo de hajj Indonesia o conocido como la aldea de Indonesia en la ciudad de La Meca, Arabia Saudita. Porque, el área se convertirá más tarde en un centro de servicio cómodo y representativo para peregrinos de Indonesia, debido a su ubicación muy estratégica y su distancia cerca de la Gran Mezquita, alrededor de 400 metros.

«Seguramente la mezquita de la juventud del mundo está muy orgullosa, feliz y aprecia los pasos y los movimientos reales de Presidente Prabowo Subianto para la ummah islámica del país. Estamos listos para apoyar completamente la construcción de la aldea del Hajj en el futuro «, dijo el presidente de la mezquita juvenil Datuk H, dijo Aldi Al Idrus en su declaración, el viernes 15 de agosto de 2025.

Según dicho Aldi, con la construcción de la aldea del Hajj de Indonesia en La Meca, facilitará aún más a los peregrinos indonesios realizar la peregrinación y la peregrinación.

Presidente de la Juventud del Mundo Datuk H dijo Aldi Al Idrus

«Debido a que la aldea del Hajj está construida para convertirse en un área que facilitará a los fieles indonesios, mientras que en la Tierra Santa. Además, también ofrece servicios más óptimos para los invitados de Dios de Indonesia, así como un símbolo de honor y hermandad entre los dos países», dijo Aldi.

No solo eso, dijo Aldi, quien también es el presidente de Dmdi Indonesia expresó su gratitud y su aprecio al Gobierno de Arabia Saudita que había aprobado la construcción de la aldea del Hajj de Indonesia.

Esta aprobación fue otorgada directamente por el Príncipe Heredero y el Primer Ministro de Arabia Saudita, Mahoma Bin Salman (MBS) al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en una reciente reunión bilateral.

«Esto muestra la gran atención del gobierno de Arabia Saudita para Peregrino Indonesia es uno de los fieles más grandes del mundo. Y también mostrando relaciones bilaterales cada vez más cercanas entre Arabia Saudita e Indonesia «, enfatizó.

La cumbre de la peregrinación de 2025, Wukuf en Arafat 9 Zulhijah 1446 H

Dijo Aldi apeló a todos los musulmanes en el país para que brinden apoyo y oraciones, para que el desarrollo de la aldea del Hajj pudiera resolverse rápidamente. Entonces, la congregación puede sentir la evidencia del verdadero trabajo del presidente Prabowo.

«Y se espera que los funcionarios indonesios apoyen los pasos y movimientos del Sr. Prabowo Subianto. Porque esta es una de las pruebas de trabajo real que nuestro presidente realizó con éxito», dijo Aldi.