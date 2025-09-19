Movimiento de ‘Stop Tot Wuk’ lleno de gente en el camino, aquí está la respuesta de Kakorlantas

Yakarta, Viva – Cuerpo de tráfico (Korlantas) Polri está evaluando el uso de sirenas y Estrobos Ilegal en el camino después del movimiento de rechazo comunitario del uso de sirenas y estribas por aquellos que no tienen derecho a usarlo.

Leer también: Hay 17 vacaciones nacionales y 8 días de licencia conjunta en 2026, tenga en cuenta la fecha



«Todos los aportes de la comunidad son positivos para nosotros y evalúo esto», dijo el jefe de Korlantas (Kakorlantas) Polri Inspector General Pol. Agus Suryonuroho en el edificio de la sede de la Policía Nacional, Yakarta, el viernes.

Aunque el uso de sirenas y estroboscópicas en vehículo En el camino se ha regulado en la ley, AGUS se asegura de que continúe evaluando.

Leer también: ¡Prepare su plan de vacaciones! Gobierno establecido 17 vacaciones nacionales 2026



«Ya (monitor)», dijo.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Leer también: Acaba de inaugurar Prabowo, Ahmad Dofiri descargó el equipo de reforma de la policía nacional.



Agus también reveló que él, como la policía nacional, Kakorlantas había detenido el uso de sirenas y estribas en el vehículo que lo acompañó.

«Me estoy congelando para escoltar el uso de los sonidos porque esta también es una comunidad interrumpida, especialmente (cuando el tráfico) es densa», dijo.

En las redes sociales, el movimiento del movimiento «Stop Tot Wuk Wuk» como una forma de protesta comunitaria contra el uso de sirenas y estribas que perturban a los usuarios de la carretera.

En cargas en las redes sociales, el público solicitó que se priorice el uso de sirenas y estribas para vehículos con necesidades de urgencia, como ambulancias y camiones de bomberos.

En cuanto al Artículo 65 Párrafo (1) Número de regulación gubernamental 43 de 1993 en relación con la infraestructura y el tráfico de la carretera que los usuarios de la carretera deben poner en el orden de las prioridades.

Entre ellos están los bomberos que llevan a cabo sus deberes, ambulancias que transportan personas enfermas y vehículos para proporcionar ayuda a los accidentes de tráfico.

Luego, vehículos principales regionales o gobiernos extranjeros que son invitados estatales, condenados de cuerpos, convoyes o vehículos de personas con discapacidades, así como vehículos que se utilizan para fines especiales o de transporte de artículos especiales.

Mientras que en la ley número 22 año 2009 sobre el tráfico y el transporte por carretera (LLAJ), el uso de luces de letreros y sirenas se puede usar en vehículos que tienen principios de prioridades, incluidos los bomberos, ambulancias, vehículos dirigidos por instituciones estatales en Indonesia. (Hormiga)