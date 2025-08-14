Movimiento de comida barata de la policía de Bogor, los residentes luchan por las verduras gratis a arroz barato

Bogor, Viva – Miles de residentes se abarrotaron Movimientos de comida baratos (GPM) que se celebró Policía de Bogor. Esta actividad proporciona arroz Subsidios y verduras gratuitos para ayudar a la comunidad a satisfacer las necesidades básicas en medio de las fluctuaciones del precio de los alimentos.

Leer también: Los trabajadores a los conductores de camiones en el puerto de Tanjung Priok pueden comprar arroz barato



El jefe de policía de Bogor, AKBP, Wikha Ardilestanto, dijo que el movimiento de comida barata de la policía de Bogor (GPM) fue bienvenido con entusiasmo por los residentes. La actividad se llevó a cabo durante 5 días, del 12 al 16 de agosto de 2025, siempre que verdura Libre de ser distribuido al público.

Además de las verduras, la estación de policía de Bogor proporciona las principales alimentos básicos de arroz como una forma de sinergia con el bullog de la rama Bogor. Esta actividad tiene como objetivo mantener la estabilidad de la oferta y los precios de los alimentos, especialmente el arroz, en la regencia de Bogor en el medio de la dinámica de los precios de los productos básicos.

Leer también: 4 toneladas de arroz barato agotado en un instante invadido por los residentes de East Yakarta, Policía: no se use mal usado





Jefe de Policía de Bogor AKBP Wikha Ardilestanto en el movimiento de comida barata

«Esta actividad es una forma tangible de nuestra colaboración para ayudar a la comunidad a satisfacer las necesidades diarias de alimentos a precios asequibles», dijo el jefe de policía.

Leer también: Precios de chile, arroz, para reducir la carne de res, verifique la lista completa



GPM no solo se centra en el patio de la corte de la policía de Bogor, sino que también alcanzará 8 rangos de Polsek. En esta actividad, la estación de policía de Bogor se dirigió a distribuir 5 toneladas de arroz SPHP por día, con un total de 25 toneladas durante la implementación.

El arroz SPHP se vende a un precio de subsidio de RP. 55,000 por 5 kg, y cada comprador está limitado a un máximo de 2 paquetes (10 kg) para garantizar el capital.

Para atraer el interés de la comunidad, el GPM de la Policía de Bogor también presenta varias innovaciones, que incluyen: Ventas de paquetes de Merdeka 80: ofreciendo paquetes comestibles que consiste en arroz, aceite de cocción, azúcar y harina para RP. 80,000, con un subsidio de RP. 30,000.

Servicio «Drive-Thru»: proporciona conveniencia para las personas que usan vehículos motorizados para comprar arroz SPHP sin la necesidad de bajar.

Cabina de verduras gratis: las personas pueden tomar verduras gratis que se suministran directamente a los agricultores asistidos por las filas de la estación de policía.

Examen de salud gratuito: en colaboración con el equipo de Bogor Police Dokkes, esta actividad también proporciona servicios de tratamiento, controles de azúcar en la sangre y controles de presión arterial gratuita.

«Esperamos que este movimiento de alimentos baratos pueda proporcionar beneficios significativos para la comunidad. Continuaremos monitoreando el entusiasmo de los residentes y estará preparados para considerar llevar a cabo actividades similares en todo el político si es necesario», concluyó AKBP Wikha Ardilestanto.