‘Mouse’ adquirida por Independent Film Company y Sapan Studio

Independent Film Company y Sapan Studio han adquirido los derechos estadounidenses y canadienses de “Mouse”, el último largometraje de Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, el dúo cinematográfico detrás de “Ghostlight” y “Saint Frances”.

El drama sobre la mayoría de edad tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de este año, donde obtuvo críticas entusiastas y Peter Debruge de Variety calificó la historia de los mejores amigos de la escuela secundaria como «inteligente, perspicaz y verdadera». Marca la segunda colaboración de las compañías con los cineastas, luego de su lanzamiento de 2024, celebrado por la crítica, “Ghostlight”, que obtuvo múltiples nominaciones a premios. Independent Film Company y Sapan Studio ven a “Mouse” como otro contendiente. La película está programada para estrenarse en cines en otoño de 2026, justo en el corazón de la temporada de premios.

Escrita por O’Sullivan, “Mouse” está protagonizada por la nominada al Premio de la Academia Sophie Okonedo (“Hotel Ruanda”) junto con la talentosa Katherine Mallen Kupferer, quien llamó mucho la atención por su debut en “Ghostlight”. La película también cuenta con Chloe Coleman, Tara Mallen, Iman Vellani y el ganador de un Tony y un Emmy, David Hyde Pierce.

Ambientada en 2002, sigue a Minnie (Kupferer) y Callie (Coleman) mientras se dirigen al último año de la escuela secundaria, con Minnie viviendo durante mucho tiempo a la sombra protectora de la carismática y admirada Callie. Cuando su amistad cambia repentinamente a principios del verano, Minnie lucha por definir su propia identidad y forma una relación complicada con la serena y atenta madre de Callie (Okonedo), alejándola aún más de su caótico hogar.

«Trabajar con Independent Film Company y Sapan Studio después del éxito de ‘Ghostlight’ es como volver a casa», dijeron O’Sullivan y Thompson en un comunicado. «Nos sentimos honrados de presentar ‘Mouse’ al mundo con socios tan experimentados y legendarios».

«Nos sentimos honrados de seguir colaborando con cineastas excepcionales como Kelly y Alex, cuyas películas nos recuerdan por qué es importante la narración independiente», dijo Ayo Kepher Maat, vicepresidente de adquisiciones y producciones de Independent Film Company. «‘Mouse’ es una película profundamente conmovedora y llena de vida. No podemos esperar a que el público la experimente en el cine».

«Es un placer reunirme con los brillantes Kelly O’ Sullivan y Alex Thomson, después de ‘Ghostlight'», dijo Josh Sapan, fundador de Sapan Studio. «Han creado una película tierna y penetrante que logra su máximo impacto gracias al maravilloso elenco. No hay nadie mejor que Independent Film Company para llevar este delicado drama familiar al mundo».

La película fue producida por Chelsea Krant, Pierce Cravens y Alex Thompson, con Abigail Rose Solomon, Bonnie Comley, Stewart F. Lane, Steven A. Jones, Ian Keizer y Alex Wilson. Kepher Maat negoció el acuerdo en nombre de Independent Film Company y Jessica Lacy en nombre de los realizadores.