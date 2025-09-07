Mount Semeru registrado 4 veces la erupción, los 700 metros más altos desde la parte superior

Domingo 7 de septiembre de 2025 – 16:55 Wib
Yakarta, Viva – Monte Semeru Grabado cuatro veces erupción con alto erupción A unos 700 metros por encima del pico hasta el mediodía de hoy. La montaña está ubicada en la frontera de Lumajang y Malang, Java Oriental.
El oficial de observación de Mount Semeru, Mukdas Sofian, reveló, la primera erupción de la montaña Semeru ocurrió a 04.51 WIB con una altura de la columna de erupción que se observó a unos 500 metros sobre el pico o 4,176 metros por encima del nivel del mar (MDPL). Con la columna gris observada gris con intensidad gruesa hacia el oeste con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 129 segundos.
«La segunda erupción ocurrió a las 07.21 WIB con la altura de la columna de erupción que se observó a unos 500 metros por encima del pico o aproximadamente a 4,176 metros sobre el nivel del mar», dijo Mukdas en un informe escrito recibido en Lumajang, domingo 7 de septiembre de 2025.
Explicó que se observó que la columna de cenizas era blanca a gris con una intensidad espesa al suroeste. La erupción se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 115 segundos.
Luego, la montaña más alta de la isla de Java regresó a la erupción a 09.49 WIB con la altura de la columna de erupción observada a unos 700 metros por encima del pico (4,376 metros sobre el nivel del mar). Se observa que la columna de cenizas es blanca a gris con una intensidad espesa al suroeste. Esta erupción se registró en el sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 137 segundos.
Además, la cuarta erupción ocurrió a 11.11 WIB con la altura de la columna de erupción observada a unos 700 metros por encima del pico. Con la columna de cenizas observada de blanco a gris con intensidad espesa al suroeste.
«La erupción se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 125 segundos», dijo.
Mukdas dijo que Mount Semeru todavía está alerta o nivel II, de modo que el Centro de Mitigación de Desastres de Volcanología y Geológica (PVMBG) proporciona una serie de recomendaciones, a saber, la comunidad tiene prohibido llevar a cabo cualquier actividad en el sector del sudeste, a lo largo del Kobokan hasta ocho kilómetros del pico (Centro de erupción).
Fuera de esta distancia, dijo, la comunidad no debe realizar actividades a una distancia de 500 metros de la orilla del río a lo largo de la visita, porque tiene el potencial de verse afectado por la expansión de las nubes calientes y los flujos de lava a una distancia de 13 kilómetros desde el pico.
«También se aconseja a la comunidad que no se mueva dentro de un radio de tres kilómetros del cráter/pico del Monte Semeru, porque es propenso a los peligros de las piedras incandescentes», dijo.
Apeló al público para que fuera consciente del potencial de las nubes calientes, las caídas de lava y la lava de lluvia a lo largo del río/valles cuya agua fluye en la cima del Monte Semeru, especialmente a lo largo de los Kobokan, Besuk Bang, Besuk Twin y Besuk, como el potencial de lava en pequeños ríos que son de Kobokan de Kobokan. (Hormiga)
