Mount Semeru 4 veces la erupción de esta mañana, la columna de cenizas alcanzó los 800 metros

Lumajang, Viva – Monte Semeru En la frontera de las regencias de Lumajang y Malang, Java Oriental nuevamente mostró una alta actividad volcánica. En el lapso de solo dos horas el domingo por la mañana, la montaña más alta de la isla de Java se registró cuatro veces con la columna de cenizas alcanzando 800 metros por encima del pico.

La primera erupción ocurrió a 05.13 WIB, con la columna de erupción hasta aproximadamente 700 metros o a una altitud de 4,376 metros sobre el nivel del mar. La columna de cenizas se ve blanca a gris con intensidad media y se mueve hacia el norte.

«La segunda erupción ocurrió a las 05.52 WIB. La altura de la columna de erupción se observó a unos 800 metros por encima del pico o 4,476 MDPL», dijo Antara citó el Oficial de Post de Observación de Mount Semeru, el domingo 14 de septiembre de 2025.

La tercera erupción sigue a las 06.41 Wib. En ese momento, la erupción produjo una columna de cenizas de hasta 500 metros con un color blanco grueso al norte.

«La erupción se registró en un sismógrafo con una amplitud máxima de 22 mm y una duración de 115 segundos», dijo.

Sin parar allí, Semeru volvió a la erupción a las 07.33 WIB. Esta vez, la columna de erupción alcanzó 700 metros por encima del pico con una intensidad espesa, aún apuntando al norte. El sismógrafo registra una amplitud máxima de 22 mm con una duración de 147 segundos.

El estado aún está alerta

Hasta ahora, el estado de Mount Semeru todavía está en el nivel II o alerta. El Centro de Mitigación de Volcanología y Desastres Geológicos (PVMBG) confirma una serie de prohibiciones para que la comunidad evite las víctimas.

Se le prohíbe a la comunidad llevar a cabo cualquier actividad en el sector del sureste, especialmente mientras la visita de Kobokan hasta ocho kilómetros de la cumbre. Fuera de esa distancia, la actividad tampoco está permitida en un radio de 500 metros de la orilla del río a lo largo de la visita, porque tiene el potencial de verse afectado por la expansión de nubes calientes y lava fluye hasta 13 kilómetros desde el pico.

«También se aconseja a la comunidad que no se mueva dentro de un radio de tres kilómetros del cráter/pico del Monte Semeru, porque es propenso a los peligros de la piedra incandescente», dijo Liswanto.

PVMBG también recordó a los residentes que sean conscientes del potencial de las nubes calientes de caída, lava incandescente, a la lava de lluvia que puede fluir a través de ríos o valles en el pico de Semeru. El flujo fluvial potencialmente afectado es visitar Kobokan, visitar Bang, visitar gemelos, visitar SAT, así como los niños del río.

Con la intensidad continua de la erupción, se aconseja a los residentes alrededor de las laderas de Semeru que permanezcan alerta y cumplan con la dirección de los oficiales. Las condiciones climáticas inciertas también pueden aumentar el peligro potencial en el caso de las fuertes lluvias en el área de Mountain Peak.

Mount Semeru tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar y es uno de los volcanes más activos de Indonesia. La última gran erupción que afirmó que las vidas ocurrieron a fines de 2021.