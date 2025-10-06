Mount Everest Blizzard deja más de 200 escaladores varados, 350 rescatados







Más de 200 excursionistas están varados después de una tormenta de nieve en las laderas tibetanas de Mt Everestmientras que otros 350 han sido llevados a la seguridad por aldeanos y equipos de rescate.

Las condiciones para los escaladores varados en los campamentos empeoraron el domingo. Cientos de aldeanos locales y equipos de rescate corrieron con suministros esenciales al lugar, que ha estado recibiendo nevadas desde el viernes.

Más de 200 excursionistas permanecieron atrapados en la tormenta de nieve, informó BBC el lunes citando un estado de estado Informe de CCTV. Los equipos de rescate guiaron alrededor de 350 escaladores a un lugar seguro, dijo.

Los informes anteriores dicen que más de 1,000 excursionistas de vacaciones estaban atrapados en las laderas del Monte Everest, el pico más alto del mundo, en Karma Valley en el lado chino de la montaña.

Según videos y cuentas de testigos oculares publicados en las redes sociales por los escaladores varados, los truenos, los fuertes vientos llegaron al área remota el domingo y las incesantes pistas enterradas de nieve que conducen al lugar.

Los principales medios de comunicación en Porcelana aún no ha informado sobre la tormenta de nieve y solo unos pocos detalles estaban disponibles.

Actualmente, China está cerrada para unas vacaciones de ocho días a partir del 1 de octubre en adelante para celebrar el Festival del Día Nacional y el Festival de Medio Otoño.

Mt Everest se llama Mt Qomolangma en China y es el pico más alto del mundo con más de 8,849 m.

Mientras tanto, el tifón Matmo, la 21ª tormenta de la temporada de tifones del Pacífico 2025, tocó tierra a lo largo de la costa oriental del condado de Xuwen, la ciudad de Zhanjiang, en la provincia de Guangdong del sur de China, el domingo.

Los gobiernos locales evacuaron a unas 3,47,000 personas de las provincias del sur de Guangdong y Hainan por delante del tifón que se acercaba que tenía velocidades máximas de 151 kmph.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente