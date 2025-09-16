Yakarta, Viva – McLaren Racing anunció oficialmente una nueva asociación con un fabricante de lubricantes franceses, Moto. Este acuerdo hará de Motul un proveedor oficial de lubricantes de transmisión para el equipo de McLaren Formula 1 a partir de la temporada 2026.

Motul es conocido como productor lubricante con una reputación global en el campo del alto rendimiento. Esta compañía tiene una larga experiencia en el mundo automotriz y las carreras internacionales.

Nick Martin, copresidenta comercial McLaren Racing, dijo que la similitud de la visión se convirtió en la base de esta cooperación.

«Motul es una marca en la que se ha confiado en todo el mundo y tiene el mismo compromiso que el equipo de McLaren Formula 1 al presentar los más altos estándares de rendimiento técnico», dijo.

Agregó que la innovación de innovación propiedad de ambas partes sería la base principal de esta colaboración. McLaren espera que la cooperación pueda traer beneficios técnicos a largo plazo.

«Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Motul al equipo de McLaren Formula 1. Motul tiene una larga historia de innovación y excelencia técnica, calidad que refleja nuestro propio patrimonio», dijo.

Desde Motul, esta colaboración fue recibida con entusiasmo. Andreea Culcea, la principal marca y oficial de comunicaciones de Motul, calificó el momento como parte del importante viaje de la compañía.

«Esta cooperación marca el regreso de Motul al mundo de la Fórmula 1, el evento en el que hemos registrado varios momentos más emocionantes en nuestra historia. Esta es una oportunidad extraordinaria para combinar nuestra experiencia respectiva en la búsqueda de rendimiento e innovación», dijo Andreea Culcea.

Agregó, se esperaba que la contribución del lubricante de Motul respalde el rendimiento del auto de carreras McLaren F1. Según él, esta cooperación también es una prueba de la consistencia de Motul en el mundo del automovilismo.

En Indonesia, el anuncio de la cooperación también recibió atención. Welmart Purba, director gerente de PT Motul Indonesia Energy, evaluó que este paso también tuvo un impacto positivo en el mercado interno.

«La colaboración de Motul con el legendario equipo de McLaren F1 no solo tiene un impacto global, sino que también fortalece la conciencia de la marca en Indonesia. Esta colaboración es un hito importante en la nueva era de Motul en la Fórmula 1 Ground Jet Race, dijo Welmart, citada de la declaración oficial el martes 16 de septiembre de 2025.