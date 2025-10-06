Motul lanza un nuevo aceite para las motocicletas de la vieja escuela

Yogyakarta, Viva – Motor La vieja escuela o motocicleta clásica todavía tiene un lugar especial en los corazones de los fanáticos automotrices en Indonesia. No solo un medio de transporte, estas viejas motos a menudo se consideran parte de la identidad y el estilo de vida.

Aunque la nueva tendencia del motor continúa creciendo, la comunidad de ventiladores de motos de 2 tiempos sigue siendo sólida y activa. Su existencia es claramente visible en varios eventos de reunión, uno de los cuales es Kustomfest que se celebra cada año.

En el evento Kustomfest 2025 en el Jogja Expo Center (JEC) del 4 al 5 de octubre, se introdujo oficialmente un nuevo producto. Motul, una marca lubricante premium muy conocida, lanzada era Especialmente para motores de 2 tiempos.

El producto, llamado Motul 710 2T, viene en respuesta a las necesidades de los usuarios clásicos de motocicletas que aún circulan ampliamente en la carretera. Este lanzamiento también es una forma de apoyo para el mundo personalizado y la comunidad de dos ruedas en el país.

El director gerente de PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, enfatizó la calidad del nuevo producto. «Motul 710 2T es un lubricante 100% sintético con ésteres que proporciona la máxima protección contra el desgaste y a altas temperaturas», dijo, citada Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 6 de octubre de 2025.

Además, Welmart explicó otras ventajas ofrecidas por este producto. «Este lubricante también puede mejorar el rendimiento del motor rápidamente después de mezclar con gasolina», agregó.

La tecnología de fórmula anti-fumación también es uno de los puntos importantes de Motul 710 2T. Según Welmart, esta formulación puede minimizar el humo y los residuos para que el motor esté más limpio.

«Esta nueva formulación hace que Motul 710 2T ofrece la flexibilidad de uso para varios tipos de motores de 2 tiempos», explicó. Por lo tanto, los usuarios de varios segmentos pueden sentir los mismos beneficios.

En el evento de lanzamiento, Motul también distribuyó muestras de productos a los visitantes. Este paso se toma para que la comunidad pueda probar directamente el rendimiento del aceite en su moto.