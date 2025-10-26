Motul lanza lubricante especial para vehículos SUV

Jacarta – móvil Vehículo utilitario deportivo (SUV) es cada vez más popular en Indonesia debido a su capacidad para atravesar diversos terrenos, desde zonas urbanas hasta rurales, además de ofrecer comodidad y amplio espacio en cabina.

En línea con esta tendencia, PT Motul Indonesia Energy (MIE) lanzó Motul Power SUV, un lubricante de motor 100% sintético diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los motores SUV modernos, tanto de gasolina como diésel, con o sin turbocompresor.

Este lubricante viene en dos variantes de viscosidad, 5W-30 y 5W-40, con paquetes de 1 litro y 7 litros para flexibilidad de uso. Motul Power SUV cumple con los estándares de alto rendimiento API SP y ACEA C3-21, lo que lo hace adecuado para los últimos SUV equipados con un filtro de partículas de gasolina (GPF) o un filtro de partículas diésel (DPF).

«Motul Power SUV está aquí como una solución a las necesidades de los consumidores que desean lubricantes de alta calidad y de acuerdo con las demandas de la tecnología de motor moderna, especialmente para el segmento de SUV que continúa creciendo en Indonesia», dijo Welmart Purba, director general de PT Motul Indonesia Energy, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del domingo 26 de octubre de 2025.

Este producto ofrece protección del motor contra el desgaste, especialmente en condiciones de conducción difíciles, como viajes de larga distancia o terrenos difíciles. Esta formulación lubricante también está diseñada para reducir el molesto ruido del motor.

«La formulación antidetonante ayuda a reducir el ruido del motor y proporciona una experiencia de conducción más silenciosa y cómoda, además de ofrecer una eficiencia de lubricación óptima, para mantener el rendimiento del motor óptimo y duradero», explicó Welmart.

El lanzamiento del Motul Power SUV está en línea con la creciente necesidad de un mantenimiento confiable del motor en medio de la popularidad de los SUV en Indonesia. Se espera que este lubricante respalde el rendimiento óptimo del motor, proporcione una experiencia de conducción más cómoda y extienda la vida útil del motor.