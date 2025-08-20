Motul Indonesia anuncia una nueva estrategia

Yakarta, Viva – PT Moto Indonesia Energy (MIE) anunció oficialmente un cambio en la junta directiva a principios de agosto de 2025. Este cambio marca un nuevo paso en el liderazgo de la compañía.

A partir del 1 de agosto de 2025, Welmart Purba ocupa el puesto de director gerente de MIE. Reemplazó a Lutfi Ilhamy, quien anteriormente lideró desde 2021.

Welmart Purba fue anteriormente una carrera como director nacional de ventas de fideos durante cuatro años. En su papel, participó directamente en el desarrollo del mercado y fortaleció la red de distribución.

Con la experiencia en el campo de las ventas y la gestión, se considera que Welmart tiene la capacidad de liderar la nueva dirección de la compañía. Se espera que continúe el crecimiento positivo que se ha logrado.

Mientras tanto, Lutfi Ilhamy ocupará una nueva posición en Motul Asia Pacific. Se cree que es el director de CMO y Asociación Industrial de la Región de Asia Pacífico.

El nuevo papel de Lutfi se considera estratégico en la construcción de la sinergia regional. La colaboración de la industria cruzada también es el enfoque principal en la tarea esta vez.

«Expresamos nuestra más profunda gratitud por su extraordinaria contribución mientras se desempeñamos como director gerente», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 20 de agosto de 2025.

Welmart expresó su optimismo al liderar los fideos en el futuro. Está comprometido a presentar una nueva visión para expandir el alcance de las empresas en Indonesia.