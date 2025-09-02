Motul Enseñe cómo cuidar una motocicleta divertida

Denpasar, Viva – Delates motor No solo una cuestión de mantener el rendimiento del motor sigue siendo excelente, sino también extendiendo la vida útil del vehículo. Con el mantenimiento adecuado, el propietario puede ahorrar costos de mejora a largo plazo.

Además, la actividad del cuidado de las motocicletas puede traer su propia satisfacción. La limpieza, el pulido o la verificación de los detalles del vehículo a menudo se convierte en un momento diferente de relajación de la rutina diaria.

No pocos también hacen de esta actividad un medio para reunir y compartir experiencias. Desde el garaje de la casa hasta el evento comunitario, el cuidado de la moto puede sentirse divertido y fortalecer las relaciones entre los amantes de dos ruedas.

Ese espíritu se ve en el evento Custom War Bali 2025. El MotoGlow by Motul Booth es uno de los centros de atención en el evento que tuvo lugar del 29 al 30 de agosto de 2025.

Custom War Bali 2025 se conoce como el festival cultural personalizado más grande de la isla de los dioses. Este evento reúne a la comunidad de motocicletas, artistas, a los amantes del estilo de vida que hacen que el mantenimiento de vehículos sea parte de la autoexpresión.

En el caso, Motul presentó una gama de productos MC Care mientras presentaba educación sobre el cuidado de las motocicletas. Esta educación está envuelta a través del programa Sunset Podcast Show que está empaquetado casualmente y cerca del estilo de vida de los jóvenes ciclistas.

«Motul inspira constantemente a todos a amar sus vehículos. A través de MC Care, queremos asistir más de cerca con los ciclistas todos los días», dijo el director gerente de PT Motul Indonesia Energy (fideos), Welmart Purba, citado Viva Automotive De la declaración oficial, martes 2 de septiembre de 2025.

Welmart consideró el evento de guerra personalizado como el espacio adecuado para construir conversaciones relevantes con la comunidad de motocicletas. «A través del programa Sunset Podcast, no solo hablamos de productos, sino que también construimos conversaciones relevantes que están cerca del estilo de vida de los jóvenes ciclistas», explicó.

Además del podcast, los visitantes también reciben actividades interesantes en el stand de MotoGlow. Comenzando desde lavado de motocicletas gratuito, actuaciones de espectáculos de motocicletas con cuidado de MC, hasta una experiencia agradable en la atmósfera de un garaje clásico.

Los productos MC Care ofrecidos también reciben atención especial. El 30 por ciento de descuento para todos los productos, además de la mercancía exclusiva de Motul X Custom War, se agotó durante el evento.

Para no olvidar, la colaboración de moda de Motul x von Dutch también enriquece la experiencia del festival. Esta colaboración une el mundo automotriz y el estilo de vida, que muestra que el cuidado de las motocicletas puede estar en línea con las expresiones personales.