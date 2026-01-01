Motos usadas de Valentino Rossi y Marc Márquez confiscadas por el FBI

Ottawa, VIVA – mundo de carreras motor La comunidad internacional quedó conmocionada por el hallazgo de una colección de motos MotoGP Valor fantástico confiscado por el FBI. No sólo por el número, sino también por los antecedentes del propietario, que están lejos de la imaginación de un coleccionista de automóviles convencional.

La colección está vinculada a Ryan James Wedding, un ciudadano canadiense de 44 años que figura en la lista de fugitivos más buscados del FBI. Se sabe que esta figura tiene un pasado como snowboarder olímpico, antes de caer en el mundo del crimen organizado transnacional.

Este caso llamó la atención porque la colección de motos almacenadas ascendía a 62 unidades, con un valor estimado en decenas de millones de dólares estadounidenses. Adaptado VIVA Automotriz de Viajar aparteEl jueves 1 de enero de 2026, las motos fueron encontradas almacenadas en México, lejos de los circuitos de carreras y de los museos del automóvil que suelen albergar vehículos raros.

Desde una perspectiva histórica, esta colección es extraordinaria porque incluye motos de carreras con altos valores de prestaciones. Varias Ducatis de MotoGP han sido pilotadas por leyendas como valentino rossiSe dice que están incluidos Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Loris Capirossi.

No sólo la categoría MotoGP, esta colección también se extiende a otras categorías de carreras llenas de historia. Entre ellas se encuentra su moto campeona del mundo de Moto2. Marc Márquez en 2012 y la Aprilia 125 cc que convirtió a Rossi en campeón del mundo en 1997.

La singularidad de esta colección es aún más fuerte porque incluye varias motos de carreras icónicas de distintas épocas y fabricantes. Empezando por la moto Kawasaki ZXR750 Superbike, idéntica a Scott Russell, hasta varias unidades que aún no han sido identificadas oficialmente.

Sin embargo, a pesar de su valor histórico y tecnológico, las condiciones de almacenamiento de estas motos han generado preocupación. Según los informes, el valioso vehículo de carreras se almacenó sin estándares de mantenimiento como una colección de museo o un garaje profesional.

Para los aficionados a MotoGP, ver una fila de motos campeonas del mundo en un mismo lugar es sin duda un sueño en sí mismo. Sin embargo, en el contexto de este caso, esta admiración se convierte en ironía cuando una colección legendaria está realmente relacionada con una actividad criminal.