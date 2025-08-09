Motor eléctrico Rp20 millones, translúcido 175 km una vez CAS!

Bengaluru, Viva – Motor eléctrico Ahora ya no ya no hay elementos experimentales o productos específicos de ciertos círculos. Su presencia se considera cada vez más una solución práctica para la movilidad diaria, especialmente en países con tráfico denso y altos precios del combustible.

India se ha convertido en uno de los mercados en rápido desarrollo para innovar vehículos eléctricos de dos ruedas. Las grandes solicitudes de motos asequibles hacen que varias nuevas empresas locales compitan para presentar productos superiores.

Uno que se destaca es Oben Electric, una startup de Bengaluru. Citado Viva Automotive Desde Rateapart, el sábado 9 de agosto de 2025, acaban de lanzar el último modelo llamado Rorr Ez Sigma.

Esta moto tiene un precio de una introducción a 127 mil rupias o alrededor de Rp23 millones, lo que la hace muy competitiva en el mercado. Con este precio, los consumidores obtienen un motor eléctrico de diseño moderno y características completas.

Rorr EZ Sigma está equipado con una pantalla TFT de color de 5 pulgadas que muestra navegación, datos de viaje, control de música y notificación móvil. Incluso hay un modo hacia atrás para facilitar la salida del estacionamiento estrecho.

Conducir la comodidad también se mejora con un nuevo asiento más suave. Pantalla exterior gráficos frescos enriquecidos y colores atractivos como el rojo eléctrico.

Para el rendimiento, hay dos opciones de batería LFP con una capacidad de 3.4 kWh y 4.4 kWh. Se sabe que la tecnología LFP es más resistente al calor y tiene un uso más largo de uso que las baterías ordinarias de iones de litio.

El kilometraje máximo puede alcanzar 175 km para la versión de batería más grande. La carga rápida permite que la batería se cargue 80% en solo 1.5 horas.

La velocidad máxima de esta moto es de alrededor de 96 km/hora, suficiente para las necesidades de la ciudad. La aceleración también responde, capaz de alcanzar los 40 km/hora en 3.3 segundos.