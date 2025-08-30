‘Motor City’ Helmer Ponciroli Wed Action, Música, guión sin diálogo

El cineasta Potsy Ponciroli («Old Henry») está de vuelta en Venecia con «Motor City«, Una película con aproximadamente tres líneas de diálogo audible impulsado por gotas de agujas, una excelente partitura y un carismático elenco de Alan Ritchson, Shailene Woodley y Ben Foster en un triángulo amoroso y un cuento de venganza justo en Detroit de los años 70.

Sin embargo, la película abre con una acción intensa cuando Ritchson dispara a algunos adversarios en una calle arenosa, mientras que un golpe de 1982, el «Gat People (Presion Fire)» de David Bowie sale de la banda sonora. Quentin Tarantino usó la canción con gran efecto en «Inglourious Basterds», y Ponciroli dice que la lista de reproducción en el set de Foster fue la inspiración para usar esa canción.

«Entonces [editor] Joe Galdo tenía la película editada. Y para esa apertura probamos 100 canciones diferentes, probamos la puntuación «, dice. Pero fue» Gat People «de la lista de reproducción de Foster la que se quedó en su cabeza. Las imágenes de lo que parece una retribución violenta coinciden perfectamente con la letra» Presentando fuego con gasolina «. «Fue un ambiente de la película», dice Ponciroli.

«Y luego tratando de limpiar esa canción, ya sabes, fue aterrador».

«Motor City» es la historia de John Miller (Ritchson), un ex guardabosques del ejército que trabaja en una planta de Detroit. Se enamora de Sophia (Woodley), quien arroja al creciente droga Kingpin Reynolds (Foster). Pero Reynolds, con policías sucios a su Beck and Call, incluido el poderoso detective Savick (Pablo Schreiber), establece a John, quien va a la cárcel. Reynolds se encuentra con Sophia sobre John y se casa con ella. Esto establece un cuento de venganza verdaderamente épico que involucra a los viejos amigos del ejército de John y una gran acción.

Pero sin diálogo audible, hasta dos líneas al final. A pesar de los desafíos detrás de una película escrita como una película muda, Ponciroli había estado compitiendo para dirigir la película durante mucho tiempo, pero no fue hasta los últimos años tuvo la oportunidad de abordarla. Chad St. John escribió el guión. «Chad St. John hizo un trabajo tan increíble al establecer la escena y pintar esta imagen … pero ¿se traducirá?» se preocupa al Helmer. «Creo que entré un poco ingenuo al pensar: ‘Sí, por supuesto que se traduciría'».

Ponciroli no quería que esto se sintiera truco o obvio sobre ocultar el diálogo cuando la gente está hablando, por ejemplo, hay una escena en la que Det. Kent (Ben McKenzie) y Sophia hablan en un restaurante. La cámara regresa a través del restaurante y detrás de un piano de cola mientras los vemos en un intercambio acalorado como músico (uno de los productores ejecutivos de la película, Jack White).

«Realmente estaba jugando con las escenas y tratando de encontrar ese buen equilibrio de cómo se escondes sin ocultarlo, sin hacerte sentir que estaba oculto. Así que en realidad solo había dos puntos» en el guión que tuvo que innovar, «pero el guión estaba muy bien hecho desde el principio».

La estrella de «Reacher» Ritchson fue el único actor adjunto a la película cuando Ponciroli se unió. Quería Woodley para la protagonista femenina. «Así que un sábado por la mañana, creo que la llamé a las 8 de la mañana, y dije: ‘Oye, tengo el guión. No hay diálogo. Es’ los 70 Detroit, y es esta venganza, drama, acción de amor. Y ella dice: ‘Esto suena increíble. Por favor, déjame leerlo’. Y entonces se lo envié.

Y luego Foster fue el siguiente. «¿Quién es el enemigo que también podría conseguir a Shailene? Y soy un fanático enorme de Ben Foster. Él vive en Nashville, extrañamente, y yo vivo en Nashville, y así me enviaron una reunión con él. Leyó el guión. Fui y almorzé con él, y durante unas dos horas, en realidad estaba de pie en el restaurante al lado de mi mesa, actuando como estos momentos», dice Ponciroli.

También se entusiasma también por lanzar a Lionel Boyce («The Bear») y Amar Chadha-Patel como los amigos ex-Rangers, y Schreiber como el detective de la toma, que se pone en una pelea viciosa con Ritchson en un ascensor. «Pablo es simplemente fenomenal … Ben Foster no es un verdadero partido físico para Alan, es más un partido mental. Ahí es donde entra Pablo. Porque Pablo es masivo. [He is about 6’ 5” to Ritchson’s muscular 6’ 3”.] Así que esa pelea de ascensores, creo que finalmente esos dos gigantes chocan. Y creo que pudimos ver la batalla más inteligente de Guy, y luego la batalla física de los chicos, lo cual fue un poco agradable «.

Espera que la multitud de Venecia aprecie la película. «Creo que la audiencia es más inteligente de lo que la gente les da crédito. Escuché que una red estaba buscando entretenimiento de dos pantallas, que es algo que podría ver y estar en su teléfono al mismo tiempo. Y quiero hacer lo contrario.