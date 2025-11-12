MotoGP Tailandia extiende oficialmente su contrato hasta 2031

VIVA – tailandés MotoGP confirmó nuevamente su posición como una de las series importantes del calendario de MotoGP. El evento se celebró en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, TailandiaAhora ha extendido oficialmente su contrato hasta al menos 2031, después de que anteriormente se especulara que gobierno Tailandia persigue la serie de Fórmula 1 (F1) en el mismo país.

Esta extensión fue anunciada como parte de la estrategia a largo plazo de Dorna Sports y el gobierno tailandés para mantener la popularidad de MotoGP en el Sudeste Asiático y al mismo tiempo alentar al sector turístico y economía local.

Ai Ogura Trackhouse Aprilia en el MotoGP de Tailandia

Antecedentes de la extensión del contrato

El MotoGP de Tailandia se celebró por primera vez en Buriram en 2018. Desde entonces, esta carrera sigue demostrando crecimiento popularidad significativa, tanto en términos de número de espectadores, exposición en los medios y entusiasmo de los fanáticos locales e internacionales.

El contrato anterior estaba programado para finalizar en 2026, pero los rumores sobre la llegada de la F1 han generado preocupaciones de que MotoGP podría cambiar o reducir su alcance.

«Desde que fuimos por primera vez a Buriram en 2018, el GP de Tailandia se ha convertido en un evento cada vez más importante e impresionante», dijo Carmelo Ezpeleta, director general de MotoGP, citado por VIVA de Chocar Miércoles 12 de noviembre de 2025.

Ezpeleta añadió que Tailandia y la región del Sudeste Asiático son los principales mercados de MotoGP. Con una base de fanáticos grande y creciente, esta extensión de contrato se considera un paso estratégico para mantener el crecimiento del automovilismo en la región.

Declaración del gobierno tailandés

El Dr. Gongsak Yodmani, Gobernador de la Autoridad Deportiva de Tailandia (SAT), afirmó que MotoGP no es sólo un evento de carreras, sino también un activo estratégico que fomenta el crecimiento económico a través del turismo deportivo. Thai GP proporciona valor económico directo e indirecto a través del turismo, hoteles, transporte y otros sectores de apoyo.

«Tras una reciente reunión del Gabinete, el gobierno tailandés aprobó una prórroga de cinco años para que Tailandia sea sede del evento, de 2027 a 2031, lo que refleja el claro compromiso del gobierno de continuarlo», añadió.

MotoGP Tailandia 2022 Foto : Foto AP/ Kittinun Rodsupan

Según Yodmani, la continuación de MotoGP en Tailandia también fortalece la imagen del país en el escenario internacional, atrae visitantes de todo el mundo y garantiza un crecimiento económico sostenible a través de eventos deportivos a gran escala.