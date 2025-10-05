Motogp Mandalika Testigos Marc Márquez Trae Ducati Lenovo Sabet tiene el mejor equipo

Mandalika, Viva – Impresionante rendimiento de Marc Márquez Y Francesco Bagnaia transmitir Ducati lenovo Asegure el mejor título de equipo MotoGP 2025 Después de obtener puntos cruciales en MotoGP Mandalika que tuvo lugar en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, sábado 4 de octubre de 2025.

El corredor de Ducati, Lenovo Marc Márquez, que terminó sexto en la sesión de carrera de sprint fue suficiente para traer a Ducati Lenovo para sellar el título del equipo después de liderar la clasificación con un total de 819 puntos o matemáticamente no pudo ser perseguido por el competidor más cercano Bk8 Gresini Racing que recolectó 502 puntos.

Este es el mejor título de equipo para Ducati Lenovo, que anteriormente se ganó en las temporadas 2007 y 2022.

«El equipo de Ducati Lenovo ganó el título mundial del equipo al final de la 18ª sesión de Sprint esta temporada en el Circuito Mandalika, dando a Ducati su tercer título», escribió Ducati el domingo.

Ducati Lenovo con dos de sus corredores, a saber, Marc Márquez y Francesco «Pecco» Bagnaia esta temporada no fue tocado por sus competidores.

Marc, que acababa de asegurar el título mundial de MotoGP, ha grabado 11 victorias en el Gran Premio y ganó un total de 15 podios en las 17 series que se han jugado.

Mientras que Pecco esta temporada registró un total de dos victorias en el Gran Premio y ganó ocho podios.

Además, el equipo de Ducati Lenovo se estaba preparando para mirar la carrera principal de MotoGP Indonesia que tuvo lugar en el Circuito de Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, el domingo a las 15.00 Wita.

Marc comenzará la carrera desde la novena secuencia. Mientras que PECCO competirá en la carrera a partir del 16. (Hormiga)