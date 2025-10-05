MotoGP Mandalika 2025 Jack de crecimiento económico regional e historia de registro

VIVA – Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025 en Pertamina Mandalika Circuito internacional, Lombok Middle, West Nusa Tenggara (NTB), registra una nueva historia.

El prestigioso evento mundial ha sido nombrado la mejor implementación desde que se celebró por primera vez, con estándares crecientes en términos de servicios técnicos, de audiencia, para soporte de infraestructura.

El entusiasmo de la comunidad fue realmente extraordinario. Todos los hoteles en el área de Mandalika se cargan al 100 por ciento, incluso más allá de la capacidad disponible. Según los datos de la Oficina de Turismo de NTB, la tasa promedio de ocupación del hotel en la Isla Lombok durante el período de carrera alcanzó el 93 por ciento. La ciudad de Mataram está al 90 por ciento, mientras que el área de Mandalika no sale de una sola habitación.

Este fenómeno no es solo evidencia del alto interés de la audiencia desde el hogar y el extranjero, sino que también confirma el gran impacto económico que siente la comunidad. La hotelería, el transporte y la industria local de MIPYME también disfrutaron del «efecto Mandalika» con las altísimas visitas turísticas.

No solo eso, varias aerolíneas también se ajustaron a la euforia de esta raza mundial. Hay 44 vuelos adicionales preparados para acomodar el aumento de los pasajeros a Lombok. Garuda Indonesia agregó 18 vuelos, Citilink 10, AirAsia 8, Pelita Air 2 y Wings Air 6 vuelos.

Este paso muestra que Motogp™ Mandalika no es solo un evento deportivo, sino también la fuerza impulsora para el turismo de NTB.

Más que una competencia, Mandalika de este año se ha convertido en una etapa cultural y de deportista de clase mundial.

Se sintió la atmósfera local, desde la bienvenida habitual de Sasak, la aparición de las artes culturales, hasta el culinario típico que tienta la lengua. La sabiduría local de Lombok no solo aparece al borde de la pista, sino que es parte de la experiencia del público internacional.

La directora gerente de Leshurney, Maya Watono, enfatizó que este evento fue un gran impulso para presentar a Indonesia al mundo.

«El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 no es solo un evento de carreras de motocicletas de clase mundial, sino un impulso importante en la promoción del turismo y la cultura de Indonesia a los ojos internacionales. Este año es la mejor implementación, marcada por la ocupación hotelera en el área de Mandalika que alcanza el 100%, así como la cooperación con diversas fiestas para agregar vuelos debido a un alto interés», dijo Maya.