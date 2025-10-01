MOTOGP MANDALIKA 2025, ASDP La proyección de pasajeros aumenta hasta un 30 por ciento

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maximiza la preparación operativa antes del evento MotoGP Mandalika 2025. Esto se hace para que la movilidad comunitaria se mantenga suave y segura en medio de la creciente demanda de viajes.

El director del presidente de ASDP, Heru Widodo, enfatizó el compromiso de la compañía para garantizar la conectividad adecuada para los usuarios del servicio.

«La presencia de MotoGP Mandalika es un gran impulso que se espera que tenga un impacto positivo en el sector del turismo y la economía nacional, y ASDP está listo para contribuir significativamente a apoyar su éxito», dijo Heru a partir de su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Dijo que se llevó a cabo la optimización de la ruta de cruce estratégico, incluida la ruta de anclaje (Java East) – Hoja (West Lombok). Se sabe que la ruta funciona como una entrada importante a Mandalika.

Director del Presidente de ASDP Heru Widodo.

Mientras tanto, el gerente general de la rama de la hoja de ASDP, Agus Djoko, dijo que la capacidad de servicio de este año se preparó mayor que el año anterior.

«Según la tendencia, proyectamos un aumento en el número pasajero Alrededor del 30 por ciento el viernes (3/10). Por lo tanto, hemos tomado medidas anticipatorias, comenzando por la preparación de la flota que ciertamente continúa coordinando con los reguladores relacionados con el horario operativo del barco, el establecimiento de un puesto integrado como un centro de información y un lugar de descanso de pasajeros, a la eficiencia de carga y descarga de barcos que ahora se pueden recortar de 2.5 horas a 1.5 horas «, explicó AGUS.

Además de la preparación física, ASDP también continúa mejorando los servicios basados ​​en digital a través de la plataforma de reserva de boletos en línea Ferzy. Con Ferzy, el público puede colocar una reserva de boletos desde H-60 ​​antes de la salida, para que el viaje se pueda planificar mejor.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

El secretario corporativo de ASDP, Shelvy Arifin, explicó los beneficios significativos de este sistema digital. Ferzy facilita a los usuarios comprar boletos en cualquier momento, al tiempo que garantiza la grabación del número de pasajeros de acuerdo con la capacidad del barco.

«Este sistema también protege al público de las prácticas de intermediación dañinas», dijo Shelvy.

Shelvy también recordó la importancia de la precisión de los datos al ordenar boletos. «Instamos a que los usuarios del servicio siempre completen los datos correctamente, que van desde la identidad hasta el número de pasajeros. Los datos precisos son una responsabilidad compartida porque afecta la seguridad y los derechos de los pasajeros», dijo.