MotoGP Legend Praise Courage Marc Márquez rechaza un contrato fantástico, ¿qué es eso?

VIVA – Giacomo Agostini, Legenda Motogp así como el campeón mundial ocho veces, dando grandes elogios a la valiente decisión Marc Márquez. Con un coraje extraordinario, Márquez eligió terminar su contrato con Honda Un año antes, a pesar de que se les ofrece un gran dinero para perseguir su apogeo de nuevo juntos. Ducati.

Leer también: Franco Morbidelli dijo que las preocupaciones sobre la seguridad en el circuito de Balaton Park



¿Por qué esta decisión está en el centro de atención?



MotoGP Asal Italy Legend, Giacomo Agostini.

Leer también: Fabio Quartararo listo para el motor Jajal Yamaha V4, listo para gasolina en Misano y Prueba de pretemporada



Márquez rechazó una oferta de alto valor para permanecer en Honda, por la oportunidad de revitalizar una carrera en Ducati.

Esta decisión es la clave para el aumento del rendimiento del corredor, que anteriormente fue golpeado por un problema grave de lesiones y rendimiento.

Leer también: Alex Márquez cree que Francesco Bagnaia puede aumentar en MotoGP 2025



Impacto positivo del desplazamiento a Ducati

En estación 2024, en aras de la reputación y el rendimiento, Márquez comenzó a competir con Ducati Satellite Gresini. Los resultados son impresionantes: 3 GP victorias y terminan la tercera clasificación final.

Esta transición le abrió el camino para obtener un contrato del equipo de fábrica de Ducati (fábrica), confirmó su elección como el paso correcto.

Campeón de MotoGP ocho veces Giacomo Agostini, quien ahora ha sido superado a Márquez en la lista de ganancias de la clase principal de todos los tiempos, alabando a «su coraje» que dejó a Honda para tratar de luchar por la victoria nuevamente.

«Es fantástico», dijo al sitio web oficial de MotoGP, citado por Viva Automotive de Crash, jueves 21 de agosto de 2025.

«Es muy talentoso, y creo que hoy está feliz porque tiene una buena moto y puede mostrar su talento», agregó.



Ducati Racer, Marc Márquez

El coraje de Márquez obtiene legitimidad no solo de los resultados, sino también del reconocimiento de grandes leyendas como Agostini. Esta elección demuestra que el espíritu del verdadero corredor no se mide por la cantidad de dinero, sino por la capacidad de mostrar el máximo rendimiento en la pista.

Antes del Gran Premio de Hungría este fin de semana, Márquez está experimentando seis fines de semana consecutivos con 37 puntos.

Esta es su victoria más larga desde la temporada 2014, cuando anotó 10 Grand Prix Wins seguidos para comenzar la campaña.