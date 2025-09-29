MotoGP Indonesia 2025, Marc Márquez regresó a Mandalika como campeón mundial

VIVA – Cuenta de nuevo Motogp Indonesia 2025 se está acercando. El Circuito Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara, volverá a convertirse en el anfitrión más prestigioso del mundo del 3 al 5 de octubre.

Leer también: Japones MotoGP 2025, así que una experiencia inolvidable para los fanáticos del país



Se confirmó que la preparación se completó. Director del Presidente IndournoMaya Watono, enfatizando todos los aspectos de la implementación Motogp indonesio 2025 está 100 por ciento listo.

«La preparación para MotoGP Indonesia 2025 ha sido del 100 por ciento. Los corredores han venido a Yakarta hoy. El miércoles celebrarán un desfile en Mataram. Este evento no es solo un evento deportivo de clase mundial sino también un turismo deportivo. Bueno para la marca nacional que lleva el buen nombre de Indonesia», dijo Maya en Wisma Kemenpora.

Leer también: Gigi Dall & Rsquo; IGNA: Campeón Marc Márquez 2025 Evidencia de la grandeza de Ducati



Un momento especial acompañó el evento este año. Marc Márquez acaba de bloquear el título mundial MotoGP 2025 En Japón el fin de semana pasado. La llegada del alienígena bebé a Mandalika será diferente, porque esta vez llegó con el estado del campeón mundial después de esperar durante seis años.

«Ciertamente, este es un momento muy extraordinario. Debido a que Marc Márquez hoy llegó como campeón mundial de MotoGP. Así que recibiremos a Marc Márquez como campeón mundial en Yakarta, bueno en Lombok, también hemos preparado un desfile de pasajeros extraordinario», dijo Maya.

Leer también: Marc Márquez listo para pelear en MotoGP Mandalika como campeón mundial



Mandalika mantiene una historia para Márquez. En la edición anterior, el jinete de Ducati Lenovo había caído en la pista. Ahora, viene con confianza. «Estamos orgullosos de aceptar a Marc hoy, y más tarde en Lombok para el Desfile de los Jinetes. Creo que la gente de Lombok también está muy emocionada», agregó Maya.

No solo Márquez, una fila de MotoGP Top Racer también ha confirmado la presencia. Johann Zarco de Castrol Honda LCR, Fabio en Giannantonio y Franco Morbidelli de Pertamina Enduro VR46, a Fermin Aldeguer de Gresini Racing, está programado para participar en varias agendas antes de la carrera.

Estos jinetes celebrarán un encuentro y saludarán con los fanáticos y los espectaculares desfiles en Lombok. Su presencia no es solo carreras, sino que también se convierte en un entretenimiento y experiencia directos para que el público del país se acerque a las estrellas de MotoGP.

Mientras tanto, sobre la venta de entradas, Maya afirmó no preocuparse. Hasta ahora, los boletos nuevos se han vendido alrededor del 30 por ciento. Sin embargo, la tendencia de la audiencia de MotoGP en Indonesia a menudo ocurre en los últimos segundos.

«Sobre este boleto, es normal para el último minuto, siempre en el último minuto. Pero en el último momento el aumento es muy extraordinario y también preparamos descuentos especiales para la gente de NTB porque queremos que la gente local disfrute esto», explicó.

MotoGP Mandalika No solo un evento de carrera. Se espera que este evento reduzca un gran impacto en el turismo de Lombok e Indonesia en su conjunto. Se predice que miles de espectadores de casa y en el extranjero estarán presentes para cumplir con las gradas, disfrutar de la raza y la belleza natural de Mandalika.